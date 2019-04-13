Лейла Абдуллаева: Территориальная целостность Азербайджана никогда не была предметом обсуждений

В последнее время в ряде СМИ распространяется информация касательно переговоров по новому соглашению о партнерстве между ЕС и Азербайджаном, свидетельствующая о том, что якобы ЕС не поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Как передает 1news.az, об этом сообщила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что между Азербайджаном и ЕС продолжаются переговоры по новому соглашению.

«Как было и в других подписанных между ЕС и Азербайджаном двусторонних и многосторонних документах, а также в резолюциях и заявлениях институтов ЕС, независимость, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана никогда не были и не могут быть предметом обсуждений», - сказала она.

Следует отметить, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве должно стать новой правовой базой во взаимоотношениях Баку и Брюсселя, заменив действующее между сторонами соглашение от 1996 года.

Новый документ призван также стать альтернативой ассоциативному соглашению с Евросоюзом, от которого по геополитическим причинам отказались некоторые страны Восточного партнерства, в том числе Азербайджан.

Эльшан Рустамов, И.А.