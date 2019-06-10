Лейла Абдуллаева: Министр обороны Армении своими поступками подтверждает то, что его страна является государством-оккупантом

В лагере вражеских сил существует большая путаница относительно того, кто кем управляет. Ясно, что руководство Армении, распространяя лживые заявления, пытается уйти от ответственности.

Как сообщает 1news.az, об этом сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя вопрос о том, что министр обороны Армении представил членов личного состава вооружённых сил Армении, причастных к убийству азербайджанского военнослужащего, к высоким наградам.

«Министр же обороны этой страны, лично награждая лиц, исполнивших его приказ об уничтожении азербайджанского военнослужащего, тем самым подтверждает то, что Армения является государством-оккупантом. Это – очевидное свидетельство непосредственного участия вооружённых сил Армении в оккупации территорий Азербайджана.

Данный поступок министра обороны Армении также наглядно демонстрирует, что Армения обманывает международных посредников и проявляет к ним явное неуважение. Напоминаем, что во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион вооружённые силыАрмении устроили кровавую провокацию с применением снайперского огня и вновь совершили кровавое преступление через несколько дней после заявления сопредседателей в связи с их визитом в регион.

С сожалением вынуждены отметь, что именно в результате безответственного поведения Армении регион оказался на пороге возрастания напряжённости. Эти провокации, совершённые сторонниками войны в Армении, являются попыткой нанести удар по сути переговоров, ведущихся с целью разрешения конфликта.

Ещё раз подчеркиваем, что вся ответственность за развитие событий в этом направлении лежит на армянской стороне», - отметила она.

1news.az