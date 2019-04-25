Лейла Абдуллаева: «Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы»

Хотела бы напомнить, что монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид Гареджи) включает в себя множество историко-архитектурных и религиозных объектов, разбросанных примерно на 25 километров вдоль склонов кряжа, по которому проходит азербайджано-грузинская государственная граница, делящая его на две части.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о распространении в грузинских СМИ информации об ограничении доступа в монастырский комплекс Кешикчидаг.

«Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов.

Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс», - отметила она.

1news.az