Баку приглашает Ереван присоединиться к заявлениям, принятым в формате «3 + 2»

Комментарии главы МИД Азербайджана о планируемых встречах и шагах с армянской стороной и/или сопредседателями Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта даются в полном соответствии с совместными заявлениями, принятыми в формате «3+2».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, эти заявления открыто поддерживают необходимость подготовки к миру населения обеих стран.

«Армянское руководство должно понимать, что существующий статус-кво неприемлем, неустойчив, и этот процесс не может длиться вечно. Мы приглашаем МИД Армении присоединиться к заявлениям, принятым в формате «3 + 2», быть более прагматичным, а также продемонстрировать доверие и поддержку деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ», - указала она.

По ее словам, если армянская сторона говорит о создании доверия и искренней атмосферы на переговорах, то должна работать над установлением взаимного доверия и делать соответствующие комментарии, как это делает азербайджанская сторона.

«В то же время они должны присоединиться к усилиям, направленным на достижение мира, стабильности и процветания в регионе», - отметила она.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.