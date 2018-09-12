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Левон Тер-Петросян будет допрошен по делу 1 марта 2008 года, когда были убиты 10 человек

Сегодня в 09:46 ~ 1 минута на чтение 362
Левон Тер-Петросян будет допрошен по делу 1 марта 2008 года, когда были убиты 10 человек

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян будет допрошен  в рамках дела 1 марта.

Об этом заявил на встрече с журналистами 11 сентября глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян, сообщают армянские СМИ.

«Когда он будет допрошен и в каком статусе - это решит орган, осуществляющий производство», - заявил Хачатрян.

Напомним, что армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования.

Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

А.А., Э,Т.

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