Летчики ВВС Азербайджана осуществляют учебные полеты в небе Турции – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз-2018», которые стартовали 3 сентября, продолжаются.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, азербайджанские и турецкие летчики осуществляют совместные тренировочные полеты на истребителях Миг-29 и F-16, а также на штурмовиках Су-25.

Тимур Рзаев , Э.Т.

10:10

Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз-2018» (TURAZ Şahini 2018).

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, пилоты совершили учебные полеты для изучения местности.

Перед полетами для пилотов были организованы различные курсы, на которых была предоставлена информация об условиях проведения учений, погодных условиях и по другим практическим вопросам.

Тимур Рзаев, Э.Т.