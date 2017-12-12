Лэнс Стролл: «Баку был лучшей гонкой в плане результата, но…»

Пилот «Уиллиамса» Лэнс Стролл, комментирую сезон 2018-го года чемпионата мира по Формуле 1, вспомнил гонку в Баку.

«Это был отличный год, - передает 1news.az со ссылкой на немецкие СМИ слова молодого гонщика. – Я получил огромный опыт. Рад, что этот сезон оказался удачным для новичков.

Конечно, Баку был лучшей гонкой в плане результата, но, думаю, у меня были гонки и получше. Например, в Мексике и Италии я отлично выступил! Наша команда проделала отличную работу в этом сезоне».

Напомним, что Лэнс Стролл завершил Гран-при Баку на третьем месте, уступив вторую строчку пилоту «Мерседеса» Валлтери Боттасу на последних секундах.

Мурад Ахундов