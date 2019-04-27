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Леклер снова лучший на тренировке SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1 - ФОТО

Сегодня в 15:44 ~ 1 минута на чтение 473
Леклер снова лучший на тренировке SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1 - ФОТО

Завершились тренировочные заезды в рамках SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает 1news.az, лучшим снова оказался пилот «Феррари» Шарль Леклер.

В заключительной тренировке он показал время - 1:41.604. Его напарник Себастьян Феттель уступил ему 0,198. Третье время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен - 1:42.852.

Оба пилота «Мерседес» сильно уступили «Феррари». Показавший четвертое время  Валттери Боттас уступил лидеру Леклеру аж 1,460 сек.

Но надо отметить, что гонщики «Мерседес» начали сессию на шинах Medium, гонщики «Феррари» - на более мягких Soft. Во второй половине тренировки и Хэмилтон, и Боттас «переобулись» на Soft.

В целом, сессия прошла довольно спокойно, без каких-либо инцидентов. Напомним, что сегодня в 16:50 состоится квалификация.

Теймур Максутов

Фото: Надыр Ибрагимли

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