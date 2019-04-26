Леклер показал лучшее время дня на SOCAR Гран-при Азербайджана Ф1 - ФОТО

Завершилась вторая сессия свободных заездов SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает 1news.az, по сути это сессия оказалось первой, ввиду того, что предыдущая была отменена.

Болит пилота Williams Джорджа Расселла получил серьезные повреждения, и гонщик не смог принять участие по второй сессии. На машине Джорджа требуется замена шасси. Также существует вероятность, что силовая установка тоже повреждена, и ей потребуется замена.

Что касается самой сессии, то лучшее время сегодня удалось показать гонщикам «Феррари». Шарль Леклер проехал самый быстрый круг за 1:42.872, и возглавил протокол.

Второе показал Себатьян Феттель. Третьим оказался Льюис Хэмилтон. Отставание лидера чемпионата от Леклера составило 0.669.

Вторая сессия также не обошлась без красных флагов. Правда на сей раз ошибались сами пилоты. Лэнс Стролл слишком быстро подъезжал к 2-му повороту, в последний момент решил свернуть в карман, но не вписался и врезался в ограждение. На этом тренировка для канадца была завершена.

Под конец сессии с управлением уже не справился Даниил Квят из «Торро Россо». Даниил не удержал машину на выходе из 7-го поворота.

Теймур Максутов

ФОТО: Надыр Ибрагимли