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Легендарный итальянский арбитр в Баку – ФОТО

Сегодня в 10:52 меньше минуты на чтение 104
Легендарный итальянский арбитр в Баку – ФОТО

Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина прибыл в Баку, и будет наблюдать за финалом Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает 1news.az, в социальных сетях распространились фотографии легендарного итальянца.

Пьерлуиджи Коллина является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году он покинул пост главы судейского комитета УЕФА.

Напомним, что главным арбитром финала между «Челси» и «Арсеналом», который пройдет сегодня на Бакинском олимпийском стадионе, будет также итальянец Джанлука Рокки.

Теймур Максутов

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