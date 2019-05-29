Легендарный итальянский арбитр в Баку – ФОТО

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Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина прибыл в Баку, и будет наблюдать за финалом Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает 1news.az, в социальных сетях распространились фотографии легендарного итальянца.

Пьерлуиджи Коллина является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году он покинул пост главы судейского комитета УЕФА.

Напомним, что главным арбитром финала между «Челси» и «Арсеналом», который пройдет сегодня на Бакинском олимпийском стадионе, будет также итальянец Джанлука Рокки.

Теймур Максутов