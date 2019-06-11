Легенда вернулась: Все, что нужно знать о японском бренде аудио, видео и бытовой техники AIWA – ФОТО

История компании AIWA, занимающейся выпуском высококачественной аудио, видео и бытовой техники, началась в далеком 1951 году.

Изначально компания специализировалась исключительно на разработке и выпуске микрофонов, что в дальнейшем особенно выделило AIWA на мировом рынке в направлении звука – идеальный звук стал отличительной особенностью продукции AIWA, а звуковые системы данного бренда всегда были и остаются лучшими в мире. Именно AIWA в свое время создала популярную модель Mini HiFi system, а также карусельный проигрыватель-автомат 3СD, ставшие основным стандартом для всего рынка в производстве подобной аппаратуры, являющейся инновационной.

Переломным моментом в истории компании AIWA стал февраль 1964 года – тогда был выпущен первый в Японии кассетный магнитофон TP-707, после невероятного мирового успеха которого кассетные магнитофоны, плееры и деки стали основными продуктами компании до конца 70-х годов ХХ века.

В 1970-х гг. AIWA выходит на международный рынок, где главной ее целью становится Ближний Восток - отметим, что слово «aiwa» по-арабски означает «да», и это стало одним из факторов того, что на Ближнем Востоке бренд стал более популярным, чем, к примеру, Sony и другие компании, производящие аудио, видео и бытовую технику. К концу 70-х годов из-за политической нестабильности на Ближнем Востоке компания приступает к успешному покорению рынков Европы и Северной Америки, где еще более расширяет свое присутствие.

В целом 70-е годы знаменуются для AIWA значительным расширением линейки своей продукции за счет моноблочных музыкальных центров со стереосистемами, сочетающими в себе радиоприемник, магнитофон, электрофон, усилитель и динамики, имеющие небольшие размеры, при этом оставляя высоким качество звука и мощность.

В середине 1980-х годов AIWA выставила на продажу самый современный по меркам того времени магнитофон TP-S30, представлявший собой компактный переносной однокассетный плеер-диктофон, а 1981 год начала с выхода на рынок видеомагнитофонов Японии. В 1987 году компанией был разработан первый в мире DAT-магнитофон XD-001, который оказал большое влияние на развитие цифровых устройств хранения информации, причем не только компьютерных.

В начале 1990-х годов AIWA продолжала расширять линейку выпускаемых продуктов - успешным для компании стал выпуск на рынок видеотехники линейки комбо-телевизоров (TV-VCR), в которые, помимо установки видеомагнитофонов, в ряде моделей устанавливались спутниковые тюнеры и двуязычные ресиверы.

Новыми разработками в 1990-х годах для компании стали линейки модемов, терминальных адаптеров, 14- и 21-дюймовых компактных переносных телевизоров, цифровых тюнеров для приема спутникового сигнала и мини-дисков (MD). На эти товары продолжилась распространяться тактика AIWA по низкой ценовой политике и максимально широкому функционалу. Так, например, на почти всей выпускаемой технике на переднем торце устанавливались входные AV-разъемы.

Особо подчеркнем, что телевизоры бренда AIWA всегда отличались и отличаются высококачественным изображением и звуком, что делает их безальтернативными в своей сфере.

Качество во всем стало главной причиной того, что у AIWA множество фан-клубов по всему миру, в которые входят истинные ценители данного бренда, ярко выделяющегося на рынке аудио, видео и бытовой техники своим высочайшим качеством.

В 1995 году AIWA успешно вошла на зародившийся в 1992 году рынок мини-дисков (MD), начав производить как сами оптические носители, так и портативные MD-плееры. Также компания добавила поддержку MD-дисков в выпускавшиеся музыкальные центры и оснастила MD-приводами производившиеся портативные кассетные радиоприемники.

В 2000 году из-за проблем с поставкой и усиления конкуренции с другими производителями на конец года у компании образуется убыток в 16 млрд иен, и спустя 2 года новым владельцем компании становится компания-конкурент - Sony.

Но на этом история легендарного японского бренда бытовой техники не завершается – в 2015 бренд AIWA был продан американской компании Hale Devices, а в 2017 году - выкуплен японцами и теперь принадлежит японской Towada Audio – легенда вернулась!

Новый фирменный знак AIWA сегодня символизирует динамизм обновленной фирмы, естественно, что также запущена новая линия продукции, отражающая современную индивидуальность. Сегодня компания AIWA независима, никоим образом не связана с Sony и ее дочерними фирмами и успешно продолжает свою деятельность, завоевывая все новые и новые рынки.

Официальным эксклюзивным дистрибьютором японского бренда AIWA в нашей стране является компания GLOBAL ELECTRONICS AZERBAIJAN, заключившая договор с AIWA в начале 2019 года.

По сообщению пресс-службы GLOBAL ELECTRONICS AZERBAIJAN в самое ближайшее время в продажу поступят новые аудио- и видеосистемы, бытовая техника и телевизоры нового поколения с технологией OLED 4K. Вся продукция AIWA выделяется не только креативным оригинальным дизайном и высочайшим качеством, но и приемлемыми демократичными ценами, особенно этот момент ощущается в сравнении с другими японскими и корейскими брендами.

Официальный технический сервис AIWA расположен по адресу: улица Юсифа Сафарова, 76К. Сервис осуществляет высококачественное обслуживание, следуя девизу: «Качественный продукт – качественный сервис».

Более подробная информация о деятельности компании AIWA и продукции, выпускаемой ею, доступна на официальном сайте, который можно посетить, пройдя по следующей ссылке.

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