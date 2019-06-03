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Леди Гага упала на концерте с двухметровой высоты - ВИДЕО

Сегодня в 17:16 ~ 1 минута на чтение 209
Леди Гага упала на концерте с двухметровой высоты - ВИДЕО

С суперзвездой мировой поп-музыки певицей Леди Гагой произошел конфуз на концерте в Лос-Анджелесе.

Леди Гага упала во время выступления - момент падения попал на видео, которое снимали поклонники, распространившие ролик в социальных сетях.

Певица спускалась на сцену на двухметровой металлической конструкции – во время спуска Леди Гага зацепилась и фактически упала, но ее поддержали танцоры, а сама исполнительница сделала вид, будто ничего не произошло, продолжая петь свой суперхит «Judas».

В.Ф, Г.Р.

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