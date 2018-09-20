ЛЧ: «Реал» победил «Рому», «Ман Сити» сенсационно проиграл «Лиону» и другие матчи – ФОТО – ВИДЕО

«Манчестер Сити» проиграл «Лиону» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 26-й минуте Набиль Фекир промчался вперёд по левому флангу атаки, исполнил прострел на дальнюю штангу, где Фабиан Делф ошибочно пропустил мяч на Максвелла Корне, а тот ударом с близкой дистанции расстрелял ворота. В конце первого тайма Фернандиньо потерял мяч в центре поля, после чего Фекир устремился в скоростной прорыв к чужой штрафной и нанёс точный удар в угол ворот Эдерсона Мораеса.

На 67-й минуте «горожане» отыграли один мяч — Лерой Зане прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал низом в центр на Бернарду Силву, а тот ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

В первом матче группы F «Шахтёр» и «Хоффенхайм» сыграли вничью — 2:2. Таким образом, «Лион» возглавляет квартет, «Шахтёр» и «Хоффенхайм» делят второе и третье места, а «Манчестер Сити» располагается на последней строчке.

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«Бавария» одержала победу над «Бенфикой» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 10-й минуте нападающий Роберт Левандовски вывел мюнхенскую команду вперёд, а на 54-й минуте экс-полузащитник «Бенфики» Ренату Саншеш закрепил преимущество гостей, в итоге установив окончательный результат матча.

В первом матче группы «Аякс» на своём поле разгромил афинский АЕК (3:0). Таким образом, амстердамцы возглавляют квартет, «Бавария» — вторая, «Бенфика» — третья, а АЕК замыкает турнирую таблицу.

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Мадридский «Реал» одержал уверенную победу над «Ромой» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 3:0 в пользу «сливочных».

В конце первого тайма испанский полузащитник Иско вывел «Реал» вперёд в счёте. Преимущество мадридцев упрочил валлийский нападающий Гарет Бэйл, забивший с подачи Луки Модрича на 58-й минуте встречи. Форвард «Реала» Мариано довёл счёт до разгромного в компенсированное время игры.

Соперники команд по группе G, московский ЦСКА и чешская «Виктория Пльзень» сыграли в параллельном матче. Чешский клуб сыграл вничью с московскими «армейцами» — 2:2. Таким образом, «Реал» занял первое место в турнирной таблице группы, ЦСКА — второй, «Виктория Пльзень» — третья, а «Рома» замыкает таблицу.

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«Ювентус» обыграл «Валенсию» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась уверенной победой итальянской команды со счётом 2:0.



На 29-й минуте встречи немецкий арбитр Феликс Брих показал прямую красную карточку нападающему туринцев Криштиану Роналду за неспортивное поведение, после чего португалец был вынужден покинуть поле. В концовке первого тайма в ворота «Валенсии» был назначен пенальти, который успешно реализовал полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич. Второй гол туринского клуба был также забил боснийцем с 11-метровой отметки.

Соперники команд по группе H «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» параллельно проводили матч.

Подопечные Жозе Моуринью отправили три безответных мяча в ворота швейцарской команды и добились разгромной гостевой победы — 3:0.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» занял первую строчку в турнирной таблице группы, «Ювентус» — второй, «Валенсия» — третья, а «Янг Бойз» замыкает список.

Источник: «Чемпионат»