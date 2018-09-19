ЛЧ: «Ливерпуль» вырвал победу у «ПСЖ», «Монако» уступил «Атлетико» - ФОТО - ВИДЕО

«Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 30-й минуте Эндрю Робертсон исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Дэниел Старридж ударом головой по центру ворот отправил мяч мимо Альфонса Ареола в сетку ворот. Спустя шесть минут Джеймс Милнер удвоил преимущество красных, реализовав пенальти.

До конца первого тайма «ПСЖ» отыграл один мяч — Анхель Ди Мария исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где рикошетом от Робертсона мяч отскочил к Тома Менье и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот Алисона. На 83-й минуте парижане сравняли счёт — Мохамед Салах обрезался в центре поля, после чего Неймар пошёл в дриблинг у чужой штрафной, мяч отскочил к Килиану Мбаппе и тот точным ударом поразил ворота.

В компенсированное арбитром время Мбаппе потерял мяч у своей штрафной, чем способствовал развитию атаки «Ливерпуля». Роберто Фирмино вошёл в чужую штрафную с правого фланга атаки и ударом низом поразил дальний угол ворот Ареола.

В параллельном матче группы С «Наполи» на выезде не сумел обыграть «Црвену Звезду» — 0:0.

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«Атлетико» обыграл «Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Голами в составе победителей отметились нападающий Диего Коста и защитник Хосе Мария Хименес. Единственный гол за монегасков в этой встрече забил французский форвард Самуэль Грандсир.



В параллельном матче группы А встречались «Брюгге» и дортмундская Боруссия. Игра состоялась на бельгийском стадионе «Ян Брейдель» и завершилась минимальной победой немецкой команды со счётом 1:0. Победу для дортмундцев добыл североамериканский полузащитник Кристиан Пулишич.

Таким образом, «Атлетико» (3) занял первое место в турнирной таблице группы А, «Боруссия» из Дортмунда идёт следом с аналогичным количеством баллов. «Монако» и «Брюгге» занимают третье и четвёртое место соответственно, не заработав очков.

Источник: «Чемпионат»