Лавров: В ОБСЕ рассматривают договоренность сторон о расширении наблюдательной миссии в Карабахе

Принципиальная договоренность сторон по расширению наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе уже передана в ОБСЕ.

Как сообщает агентство Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам пленарного заседания СМИД ОБСЕ в Вене.

По его словам, личный представитель действующего председателя ОБСЕ стремится согласовать практические параметры реализации этой договоренности.

«Тема расширения наблюдательной миссии ОБСЕ на линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе обсуждалась в 2016 году и на встрече президентов Армении и Азербайджана с участием министров США, Франции и вашего покорного слуги в Вене, и затем в июне в Петербурге уже с участием президента Путина», - сказал Лавров.

Он также добавил, что в принятом накануне заявлении глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ подтверждаются принципы, на основе которых должен быть урегулирован нагорно-карабахский конфликт.

В заявлении говорится, что сопредседатели остаются едиными в приверженности мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности, равных прав и самоопределения народов.

В заявлении также говорится о совместной приверженности переговорам о мирном урегулировании конфликта как о единственном способе добиться примирения.

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Елена Остапенко, Э.Т.