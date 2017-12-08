1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Лавров: РФ не запрашивала у Баку добро на назначение послом Георгия Зуева

Сегодня в 16:40 ~ 1 минута на чтение 428
Лавров: РФ не запрашивала у Баку добро на назначение послом Георгия Зуева

Россия никогда не запрашивала у правительства Азербайджана агреман на дипломата Георгия Зуева в качестве кандидатуры на должность посла.

Как передает агентство Report, об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене, в рамках СМИД ОБСЕ.

«Мы никогда на Зуева не запрашивали агреман у правительства Азербайджанской Республики. Сама тема о том, кто какие связи имеет, и как это сказывается на политике, конечно, не совсем отвечает современным цивилизованным требованиям», - заявил Лавров.

Он добавил, что новый посол РФ будет направлен в Азербайджан, как только завершит свою миссию нынешний посол Владимир Дорохин.

Дорохин был освобожден от должности указом президента Путина от 27 ноября. В Азербайджане он проработал 8 лет.

Ранее также сообщалось, что новым послом России в Азербайджане может стать Георгий Зуев, в настоящее время занимающий пост замдиректора департамента кадров МИД РФ.

Елена Остапенко, Э.Т.

428

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net