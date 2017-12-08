Лавров: РФ не запрашивала у Баку добро на назначение послом Георгия Зуева

Россия никогда не запрашивала у правительства Азербайджана агреман на дипломата Георгия Зуева в качестве кандидатуры на должность посла.

Как передает агентство Report, об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене, в рамках СМИД ОБСЕ.

«Мы никогда на Зуева не запрашивали агреман у правительства Азербайджанской Республики. Сама тема о том, кто какие связи имеет, и как это сказывается на политике, конечно, не совсем отвечает современным цивилизованным требованиям», - заявил Лавров.

Он добавил, что новый посол РФ будет направлен в Азербайджан, как только завершит свою миссию нынешний посол Владимир Дорохин.

Дорохин был освобожден от должности указом президента Путина от 27 ноября. В Азербайджане он проработал 8 лет.

Ранее также сообщалось, что новым послом России в Азербайджане может стать Георгий Зуев, в настоящее время занимающий пост замдиректора департамента кадров МИД РФ.



Елена Остапенко, Э.Т.