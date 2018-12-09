Лавров рассказал о главном достижении конвенции по Каспию

"Каспийский саммит в Актау завершил более чем двадцатилетнюю работу над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. Прежде всего, эта работа была востребована, чтобы максимально эффективно пользоваться благами, которые предоставляет Каспий – энергетическими и биологическими ресурсами, транспортными возможностями. Главным достижением Конвенции я считаю то, что все пять государств однозначно подтвердили свою полную ответственность за всё, что происходит на Каспии. Они сами будут решать все вопросы, которые здесь возникают", - сказал Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".