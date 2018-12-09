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Лавров рассказал о главном достижении конвенции по Каспию

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Лавров рассказал о главном достижении конвенции по Каспию
Главным достижением конвенции по правовому статусу Каспия является подтверждение пятью государствами ответственности за все происходящее в Каспийском море, этот документ даст мощный импульс развитию сотрудничества прикаспийских государств в разных сферах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
 
В казахстанском городе Актау 12 августа прошел саммит лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря.
 
"Каспийский саммит в Актау завершил более чем двадцатилетнюю работу над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. Прежде всего, эта работа была востребована, чтобы максимально эффективно пользоваться благами, которые предоставляет Каспий – энергетическими и биологическими ресурсами, транспортными возможностями. Главным достижением Конвенции я считаю то, что все пять государств однозначно подтвердили свою полную ответственность за всё, что происходит на Каспии. Они сами будут решать все вопросы, которые здесь возникают", - сказал Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".
По его словам, внерегиональные страны приглашаются к сотрудничеству, но на тех условиях, которые согласованы в этой Конвенции пятью прикаспийскими государствами.
 
Министр также отметил, что были определены те критерии, по которым необходимо будет согласовывать вопросы, связанные с определением суверенной и рыболовной зоны каждого прикаспийского государства, что также является "очень важным достижением".
 
"Обозначены пути обеспечения защиты экологии и охраны окружающей среды в бассейне Каспийского моря, условия хозяйствования на море с тем, чтобы это было экономически выгодно и экологически безопасно", - подчеркнул Лавров.
 
"Считаю, что эта Конвенция даст мощный импульс развитию сотрудничества прикаспийских государств в сфере экономики, экологии, сохранения биологических ресурсов для будущих поколений. Конечно, это большой успех саммита", - добавил министр.
 
РИА Новости
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