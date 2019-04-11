Лавров обсудит с главами МИД Азербайджана и Армении нагорно-карабахский конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в понедельник в российской столице с азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном, чтобы обсудить перспективы нагорно-карабахского урегулирования.

Закрытые консультации пройдут в свете итогов переговоров 29 марта в Вене Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

К министрам присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США).

Беседа Алиева и Пашиняна в столице Австрии стала их четвертой личной встречей, но первыми официальными переговорами. Ранее они встречались на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге (сентябрь и декабрь 2018 года), а также в Давосе на площадке Всемирного экономического форума (22 января).

Главным итогом венского раунда стала готовность сторон продолжать прямой диалог по мирному урегулированию. Как отметили тогда сопредседатели Минской группы, лидеры подчеркнули важность создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для нахождения мирного решения конфликта.

Кроме того, Алиев и Пашинян договорились о гуманитарных мерах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подтвердили необходимость прекращения огня и совершенствования механизма прямой связи.

Итоги венской встречи обсудил по телефону с Алиевым и Пашиняном президент России Владимир Путин. Как сообщали 2 апреля в Кремле, он подчеркнул важность переговорного процесса между Баку и Ереваном, а также выразил готовность со стороны Москвы и дальше оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы, в частности, в формате Минской группы ОБСЕ.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.