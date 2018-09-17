1news.az
Россия
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Lamborghini протаранил автомобиль блогера Гусейна Гасанова в Москве – ВИДЕО

Сегодня в 18:20 ~ 1 минута на чтение 269
Lamborghini протаранил автомобиль блогера Гусейна Гасанова в Москве – ВИДЕО

В центре Москвы Lamborghini протаранил четыре автомобиля, один из которых принадлежит знаменитому блогеру азербайджанского происхождения Гусейну Гасанову.

Как сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД, инцидент произошёл на Новом Арбате у парковки одного из ресторанов.

«Сижу в ресторане. Мне говорят: «Разбили твою машину». Вот «гелик», а вот Lamborghini. Влетела оттуда», — показал последствия ДТП Гасанов на своей странице в «Инстаграме».

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ГУСЕЙН ГАСАНОВ (@gusein.gasanov)

В результате ДТП никто не пострадал. Судя по видео, «гелендваген» Гасанова повреждён несильно. А вот Lamborghini виновника происшествия лишился значительной части капота.

Life.ru

Telegram WhatsApp

269

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Россия

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net