Lamborghini протаранил автомобиль блогера Гусейна Гасанова в Москве – ВИДЕО

В центре Москвы Lamborghini протаранил четыре автомобиля, один из которых принадлежит знаменитому блогеру азербайджанского происхождения Гусейну Гасанову.

Как сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД, инцидент произошёл на Новом Арбате у парковки одного из ресторанов.

«Сижу в ресторане. Мне говорят: «Разбили твою машину». Вот «гелик», а вот Lamborghini. Влетела оттуда», — показал последствия ДТП Гасанов на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУСЕЙН ГАСАНОВ (@gusein.gasanov) 17 Сен 2018 в 10:28 PDT

В результате ДТП никто не пострадал. Судя по видео, «гелендваген» Гасанова повреждён несильно. А вот Lamborghini виновника происшествия лишился значительной части капота.

Life.ru