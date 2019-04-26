Лала Ахундова: «Фильм «Город света» - дань моей любви родному городу» - ФОТО

24 апреля в Союзе театральных деятелей Азербайджана состоялся премьерный показ фильма «Город света» режиссера Лалы Ахундовой.

Это полнометражная документальная кинолента о Баку, снятая Лалой ханум по собственному сценарию. Если быть точнее, премьерным показ был потому, что представленная зрителям версия фильма демонстрировалась впервые, сам же фильм был снят еще в 2010 году.

Как человек, который видел предыдущую версию «Город света» в Сети и прочитавший его историю, рассказанную самой Лалой Ахундовой на ее странице в «Фейсбук», я решила прийти на презентацию пораньше, чтобы успеть побеседовать с автором фильма. Тем более, что ее личность вызывает огромный и заслуженный интерес.

Лала Ахундова – выпускница БГУ и аспирантуры МГИМО, уже в 25 лет стала кандидатом политических наук. Она вполне могла построить успешную дипломатическую карьеру, но внезапно выбрала совершенно другой путь. Окончив Высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров в Москве, она сразу же заявила о себе уже первыми работами: двухминутной игровой лентой «Семья» (2003 год) и 13-минутным документальным фильмом «Булочная-кондитерская», снятым во Франции. А ее фильм «Друг», снятый в 2006 году, побывал на многих международных фестивалях – в России, Италии, США, Греции, Корее, Чили, Африке. В 2007 году он был официальным участником программы 60-го Каннского кинофестиваля. С благословения первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой эта картина была включена в программу Международного фестиваля «Библиобраз» – 2007, состоявшегося в Москве. В США его награждали дважды дипломами за режиссуру, на кинофестивале в Лос-Анджелесе за лучшее исполнение мужской роли получил приз Низами Оруджев, в Сан-Франциско «Друг» был отмечен как лучший короткометражный фильм, в Таиланде ему было присуждено призовое место в категории «Экспериментальное кино», а в Канаде наградили призом за лучший сценарий. Кроме того, Лала Ахундова – член Гильдии кинорежиссеров России.

Наша встреча и реальное знакомство с Лалой ханум вписалось в атмосферу премьеры: когда я пришла за час до начала мероприятия в зал Дома актера, Лала ханум проводила последний «предпросмотр» фильма. Меня провели к ней по темному, освещенному лишь светом экрана залу, но на интервью она согласилась сразу. И то, что «фоном» нашей беседы были кадры из фильма о Баку, создавало особое настроение.

- Лала ханум, прежде всего, хочу спросить, почему Вы, имея возможность сделать прекрасную карьеру на политическом поприще, вдруг решили уйти в сферу кино?

- Потому что это было не мое, а в кино я хотела давно. Но мои родители не то, чтобы были против, нет, они просто приводили весьма резонные доводы в пользу того, что я должна получить более стабильную профессию. И я им верила, тем более что мой отец, режиссер телевидения Рамиз Ахундов, в этой сфере работал. Так что с их стороны это был не запрет, ни в коем случае, а, скорее, обычная родительская забота, желание для своего ребенка лучшей доли…

Тем более, что в то время, когда мне нужно было делать выбор будущего, ситуация в сфере кинопроизводства была, мягко говоря, тяжелой. К примеру, в начале 90-х даже появилось целое, так называемое, «потерянное поколение» выпускников кинематографических вузов. Правда, я поступала уже в конце 90-х, когда ситуация уже была получше, но назвать то время стабильным тоже было сложно.

Кроме того, в том, что я так долго тянула со столь важной переменой в жизни, была и другая причина – мой характер. Дело в том, что я привыкла всегда и все доводить до конца, даже в том случае, если в самом начале какого-то пути понимаю, что этот путь не совсем мой. Поэтому я отдавалась учебе и в БГУ, и в аспирантуре МГИМО со всей ответственностью и отдачей. Думаю, что мне повезло с тем, что у нас были очень интересные люди в числе преподавателей, а это тоже важный опыт…

Ну и, если уж совсем честно, меня всегда одолевали сомнения: а так ли я талантлива на самом деле, как мне кажется? То есть, я не могла просто взять и бросить то, чем уже занималась, потому что боялась, вдруг у меня не получится, и я останусь без диплома… А в сфере кино без таланта никак нельзя, будь у тебя хоть самые лучшие связи. Да и наличие таланта не дает здесь никаких гарантий. Словом, было много причин для того, чтобы я пришла в кино тогда, когда пришла.

- Вы выбрали Высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров в Москве не случайно?

- Да, после двух высших образований еще пять лет во ВГИКе я бы просто не выдержала, мне хотелось быстрее освоить профессию. На самом деле, курсы отличаются от учебы в вузе только названием: нагрузка у нас была вполне «университетская». Мы учились каждый день, а вечерами у нас всегда были какие-то постановки или репетиции, так что ни минуты свободной у нас не было. Можно сказать, что для меня Высшие курсы стали магистратурой, потому что учеба продолжалась два года.

Я попала в мастерскую к Владимиру Ивановичу Хотиненко, чему была несказанно рада, потому что я очень любила его фильмы, такие как «Мусульманин», «Зеркало для героя» и другие. При поступлении я думала попасть или к нему, или к Петру Ефимовичу Тодоровскому, но ни секунды не пожалела, что попала к Владимиру Ивановичу. Хотиненко обучал нас профессии, он всегда говорил: «Мы даем вам ремесло, а талант – за вами». И я с ним полностью согласна, потому что научить быть режиссером или сценаристом невозможно, можно лишь дать необходимые знания и навыки. Скажем, тот же портной, прежде чем создавать коллекции «от кутюр», должен сначала научиться шить.

Двумя другими нашими мастерами были Павел Константинович Финн – сценарист-классик, и Владимир Алексеевич Фенченко, которого все студенты считают отцом. Его вклад в мое образование бесценен, потом что он не только гениальный педагог и профессионал, но и очень душевный человек. Он умеет любить всех, при этом не выделяя никого, и этому я у него училась. Ведь я тоже какое-то время – с 2009 по 2016 год – преподавала в РГГУ режиссуру и основу теории кино журналистам-телевизионщикам. Тогда я и поняла, как это на самом деле сложно – уметь никого не выделять, хотя, безусловно, у меня были любимые студенты. И что интересно, меня они тоже любили, и даже однажды спасли жизнь, хотя я считалась одним из самый строгих преподавателей.

Вообще же я благодарна всем и всему. Я считаю, что все люди, которых мы встречаем по жизни, – наши учителя. Даже человек, который сделал вам больно, обманул вас или предал, чему-то вас научил, и за это нужно умет быть благодарным.

- Вы всегда так думали или пришли к этому недавно?

- Я пришла к этому после достаточно большого кризиса в моей жизни, и творческого в том числе. Он случился после ухода из жизни моего отца. Я была буквально погружена в горе… И, как водится, стала копаться в себе, и ничего хорошего не находила. Было очень сложно, плохо, больно… И еще больше меня убивала мысль о том, что я не могу уйти даже в творчество, и как человек очень самокритичный стала сомневаться в себе, своих способностях… Словом, это было очень тяжело. Мне очень помог психолог, причем, сделал он это очень просто, объяснив мне, что вовсе необязательно всем творческим людям вписываться в один стереотип о том, что творить и создавать шедевры можно «из кризиса». А мне казалось, ну как же так: ведь многие именно депрессию умудрялись сублимировать в какие-то сценарии, фильмы… А беда была в том, что мне не хотелось творить. И после такого простого объяснения мне стало легче.

И знаете, как я «реинкарнировалась»? Я стала читать книги, которыми зачитывалась в детстве, и они меня из этой депрессии вытащили. Так что мой совет всем, кто по какой-то причине «застрял» в не очень хорошем состоянии: вспомните то хорошее, что вы очень любили в детстве, и займитесь этим! И, главное, ни в коем случае не сравнивайте себя с кем-то, все люди разные.

Я пришла в себя, и сегодня, спустя почти три года, я в очень ресурсном состоянии.

- А Ваш папа как отнесся к тому, что Вы все же выбрали сферу кино?

- Вы знаете, после успеха моего фильма «Друг» он меня благословил. Это для меня было очень важно и ценно.

- Ваш фильм «Друг» - это игровое кино. Откуда появилась эта чудесная история про дружбу юноши с конем по кличке Друг?

Насколько я успела прочитать, фильм высоко оценили и за рубежом, и наши корифеи отзывались о нем весьма тепло.

- Это придуманная мною история.

- То есть, это не переосмысление чего-то увиденного или услышанного в детстве?

- Нет. Во-первых, я люблю лошадей. А во-вторых, и это главное, я всегда что-то придумываю. И еще… знаете, я больше режиссер игрового кино, мне это ближе. Мне интереснее создавать свои миры, нежели фиксировать действительность.

Меня вообще мало интересует реальность, тем более, что у меня вообще есть большие сомнения в том, что мы с вами существуем.

- Интересная теория, я тоже о ней читала… С радостью бы побеседовала на эту тему позже, но вот Ваш фильм о Баку, благодаря которому мы с Вами встретились, все же документальный.

- Это – дань моей любви родному городу. Я всегда хотела это сделать, и осуществила задуманное. Кроме того, я испытываю какое-то чувство вины перед ним, ведь я уехала…

- Дата премьеры была выбрана не случайно?

- Как раз случайно. Просто после определенных событий, связанных с тем, что я уже описывала в «Фейсбук», мне показалось слишком несправедливым то, что в Баку его так и не презентовали. И тогда я решила устроить этот показ.

- Расскажите о том, как снимался фильм.

- Это было жарким летом 2010 года. Не просто жарким, а аномально жарким даже для Баку и для меня – человека, который жару обожает. В Москве тогда вспыхнули пожары, если вы помните, люди ходили в масках, а в Баку просто было очень тяжело. Тем сильнее моя огромная признательность и благодарность съемочной группе, которая в таких условиях выдержала жесткий график нашей работы. За 30 дней мы сделали съемку в более чем 100 локациях, мы носились по городу как угорелые, снимая дубль за дублем. Поэтому я считаю, что вся съемочная группа без исключения – настоящие Герои.

Понимаете, это режиссер обычно не чувствует ни холода, ни жары, ни каких-то других обстоятельств, потому что он горит идеей и работает, можно сказать, на адреналине. А все участники процесса выполняют его волю, не всегда, к слову, им сразу понятную. У нас были длинные смены, очень тяжелые. И потом еще очень долгий период монтажно-тонировочной работы. Черновая версия фильма была готова к весне 2011 года, а потом начались перипетии и с Министерством культуры, и мне приходилось постоянно представлять на их суд новые и новые версии. В 2012 году я сделала несколько версий фильма, а в 2014 году представила ту, что показана сегодня. И мы тогда договорились, что фильм будет, что называется, «на полке».

И вдруг я увидела, что фильм успешно представлен в Турции, а потом – та история, когда мои идеи были использованы некоторыми людьми в их работах. И тогда я и решила, что пора уже заявить о себе и своей работе. Сначала я выложила фильм в Интернет, а потом – решила провести презентацию. Потому что, кроме моего труда, за ним стоит труд многих людей.

- Представленная версия отличается от той, что до этого была в Интернете?

- Да, потому что она – с авторским текстом. Он достаточно длинный, но познавательный. При этом над текстом работали сразу несколько человек, начиная от Рамиза Фаталиева и заканчивая Ираклием Квирикадзе. О нем хочу сказать отдельно, потому что этот человек – ас в режиссуре монтажа, именно к нему в свое время обратился Никита Михалков, когда ему было нужно сократить «Утомленные Солнцем» для показа в Америке. И с такой же просьбой обратилась к Ираклию Михайловичу я. Каждый творческий человек знает, что самое сложное – это сокращать, потому что ты режешь, можно сказать, по живому. И вот, в процессе этой работы он и сказал мне, что уже готовый к тому времени текст ему не нравится. Тогда мы и решили, что автором окончательного текста будет он. Я не вижу в этом ничего обидного для тех, кто уже участвовал в подготовке текста, потому что даже у моего любимого фильма «Однажды в Америке» тоже несколько сценаристов.

Версия фильма, которая представлена в Баку, больше телевизионная. И я думаю, что каждый выберет для себя ту, которая ему больше по душе.

- Вы сейчас над чем-то работаете?

- Да, но рассказывать об этом подробно не буду, у «киношников» свои суеверия. Но это – эксперимент чистой воды. Могу лишь сказать, что это будет игровое кино.

- Вы сказали очень интересную фразу про реальность, которую Вы любите создавать. Верите ли Вы в то, что таким образом ее можно действительно воплотить в жизни?

- Да. Но пока этого не случилось, нам надо всем научиться существовать в той, которая уже есть. Я в последнее время очень увлеклась психологией, и поняла вот что: несмотря на огромное количество разных ее видов, главный вывод в том, что человек всегда может помочь себе сам. Надо просто уметь быть благодарным – обстоятельствам, людям, книгам, себе.

- Спасибо за беседу!

Послесловие:

Говоря выше о том, что фильм «Город света» - документальный, Лала ханум не зря упомянула о том, что она создает свою реальность. Баку в ее фильме поразительным образом сочетает ее собственное отношение к городу с тем теплом и любовью, которое чувствует каждый из нас, зрителей. Она сумела подарить нам Свой Баку, при этом сделав акценты на важном для нее так ненавязчиво и тонко, что каждый в любом случае найдет в фильме свои. Контрасты сменяющихся кадров сопровождаются спокойным повествованием, рассказ о каждом из эпизодов Одного Дня Баку пронизан настоящим искренним теплом, и это ощущается каждой клеточкой. А присутствующий в кадрах Голубь как будто является частью души и присутствия в фильме самой Лалы ханум. Он смотрит на любимый Баку с высоты, он может проникнуть в самые потаенные его уголки – незримым и в то же время, светлым свидетелем всего происходящего. Безусловно, фильм «Город света» - это еще одна победа Лалы Ахундовой.

Отметим, что на презентации фильма выступил народный артист Азербайджана, кинорежиссер и драматург Рамиз Фаталиев, который отметил талант Л.Ахундовой и сказал, что она, идя по стопам своего отца Рамиза Ахундова, уже успешно заявляет о себе.

Лала ханум тепло и с благодарностью рассказала зрителям обо всех, кто участвовал в съемках фильма: операторе Юрие Варнавском, московском звукорежиссере Денисе Цуканове, звукооператоре Рашаде Мустафаеве, композиторе Салмане Гамбарове. Она также представила присутствующим актрису кино Месме Агавердиеву, озвучившую фильм на азербайджанском языке. Она не зря попросила всех зрителей обязательно дождаться титров, ведь, по ее словам, таким образом можно отдать дань уважения людям, труд которых часто остается для зрителя невидимым. Особо в своем выступлении уже после премьеры Лала Ахундова отметила одного из актеров фильма, Закира Аднаева, который, к сожалению, уже ушел из жизни. Также Лала ханум отметила вклад в создание фильма Анара Мамедханова, которого, увы, тоже уже нет с нами…

В заключение вечера Лала ханум сердечно поблагодарила всех, кто пришел разделить с ней радость этого вечера, всех, кто любит Баку.

Натали Александрова