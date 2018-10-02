«Лагерь забытых»: ООН обеспокоена ситуацией в сирийском лагере «Рукбан», где тысячам детей угрожает смерть от голода - ФОТО

ООН всерьез обеспокоена ситуацией в сирийском лагере беженцев «Рукбан», в который правительство Башара Асада с января не пропускает продовольствие и медикаменты.

Об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН по Сирии Ян Эгеланн, сообщает Anadolu.

Гуманитарный кризис в лагере «Рукбан», где тысячам детей угрожает смерть от голода, остается одним из главных вопросов повестки дня ООН.

В целом, в лагере беженцев проживает около 60 тысяч гражданских лиц

Лагерь «Рукбан» расположен в пустыне в Сирии на границе с Иорданией, и его контролируют группировки, входящих в состав Сирийской освободительной армии, передает агентство.

Беженцы живут здесь в землянках и самодельных палатках в антисанитарных условиях. В осажденном силами Асада «Рукбане» размещены гражданские лица, бежавшие из провинции Дэйр-эз-Зор, восточных районов провинции Хомс, одноименной пустыни, провинции Ракка и ряда районов Дамаска.

Жители лагеря рассказывают, что в последний раз получали гуманитарную помощь ООН 10 месяцев назад через Иорданию, а сегодня они просто брошены на произвол судьбы.

Глава администрации «Рукбана» Мухаммед Хиян сообщил Anadolu об ужасной ситуации в лагере: «Рукбан» следовало бы назвать «Лагерем забытых» или «Лагерем смерти». Об этом лагере забыла ООН, гуманитарные и благотворительные организации. Подобной ситуации в истории человечества еще не было. Возможно, даже жители африканских стран не оказывались в такой ситуации. На протяжении 10 месяцев в лагерь не пропускают гуманитарные грузы. У нас нет медпунктов, медицинского оборудования, обезболивающих средств. С территории лагеря не вывозится мусор. Дети три года не ходят в школу. Я видел, как они рано утром рылись в мусоре, чтобы найти себе еду».

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Ф.Багирова