Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура

Гран-при Сингапура — 15-й этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона, накануне выигравшего квалификацию.

Он выиграл седьмую гонку в сезоне и 69-ю за карьеру. По количеству побед за всю историю Хэмилтон уступает только немцу Михаэлю Шумахеру (91).

На финише гонки, которая прошла на трассе Марина-Бэй, британец на 8,961 секунды опередил голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена. Третьим стал еще один четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель на Ferrari, четвертым — финский партнер Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас.

Пятым финишировал финн Кими Райкконен, по окончании сезона покидающий Ferrari, шестым — австралиец Даниэль Риккардо из Red Bull. Также очки набрали испанец Фернандо Алонсо (McLaren), его соотечественник Карлос Сайнс (Renault), монегаск Шарль Леклер (Sauber), который в следующем сезоне заменит Райкконена в Ferrari, и немец Нико Хюлкенберг (Renault).

Российский пилот Williams Сергей Сироткин занял предпоследнее, 19-е, место, отстав на два круга от лидера. Он смог опередить лишь француза Себастьяна Окона из Force India, вылетевшего на первом круге. После аварии Окона к болиду россиянина прилипла деталь от машины француза, и ему пришлось заехать в боксы.

В середине гонки Сироткин столкнулся с другим пилотом Force India мексиканцем Серхио Пересом, после чего его скорость резко упала. В дальнейшем россиянин еще получил штраф в пять секунд с проездом по пит-лейн за то то, что вытеснил за пределы трассы новозеландского пилота Toro Rosso Брендона Хартли.

После 15 этапов в общем зачете чемпионата мира лидирует Хэмилтон, у которого 281 очко. Феттель отстал от своего главного соперника на 40 баллов (241). На третьей позиции остался Райкконен (174 очков). На четвертом месте — Боттас (171), на пятом — Ферстаппен (148), на шестом — Риккардо (126). У Сироткина — последнее, 20-е, место и одно очко.

РБК