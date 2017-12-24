Льюис Хэмилтон: «После Гран-при Баку эти люди признали, что сделали неверные выводы»

Действующий чемпион мира по Формуле 1 Льюис Хэмилтон вспомнил инцидент с Себастьяном Феттелем, который произошел во время Гран-при Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на f1report.ru, на трассе находился автомобиль безопасности, но перед рестартом Феттель врезался в машину Хэмилтона. Пилоту Ferrari показалось, что гонщик Mercedes устроил ему брейк-тест. Феттель ускорился и, жестикулируя, намеренно врезался в болид Хэмилтона. Телеметрия показала, что Льюис не устраивал своему сопернику брейк-тест. Что касается Феттеля, то за этот инцидент его наказали десятисекундным Stop&Go.

Льюис Хэмилтон заявил, что больше всего его разочаровала реакция некоторых экспертов: «После гонки в Азербайджане я разговаривал с некоторыми экспертами, и больше всего меня расстроило то, что кое-кто говорил о том, что Феттель сделал это не нарочно – говорит действующий чемпион. – Наверное, эти люди забыли, что мы выступаем в самой престижной гоночной серии. Пилоты Формулы 1 умеют водить болид по прямой линии.

Я хочу отметить, что мне это говорил высокопоставленный стюард, и это меня удивило больше всего, ведь этот человек должен уметь правильно анализировать ситуацию. Впрочем, потом эти люди признали, что после гонки в Азербайджане они сделали неверные выводы. Я хочу отметить, что даже сам Феттель признал, что он допустил ошибку. Себастьян извинился».

Мурад Ахундов