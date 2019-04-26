Льюис Хэмилтон об инциденте с люком: Это дало мне дополнительное время для просмотра «Игры престолов» - ФОТО

Британский автогонщик, участник Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019 Льюис Хэмилтон высказался в социальной сети Instagram об инциденте с люком, открывшимся на бакинской гоночной трассе.

Сегодня была отменена первая тренировочная сессия SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1 - причиной этому стал наезд автогонщика Джорджа Расселла на люк, в результате чего у его болида разрушилось днище и диффузор, трассу засыпали обломки – их пришлось убирать, а машину эвакуировать, в результате чего время заезда было перенесено.

Подробнее о произошедшем инциденте, а также официальный комментарий операционной компании Baku City Cicuit, читайте по ссылке.

На данный инцидент отреагировал участник Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019, британский автогонщик Льюис Хэмилтон, сделавший в Instagram Stories следующую запись: «Как можно было не проверить и не запечатать люки? Отлично, это дало мне дополнительное время для просмотра «Игры престолов».

Как оказалось Л.Хэмилтон большой поклонник подходящего к концу культового фэнтези сериала «Игра престолов» и, как отмечает автогонщик в stories, его любимым персонажем в проекте является Дейнерис Таргариен.

В.Ф, Г.Р.