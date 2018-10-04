Кыванч Татлытуг шокировал поклонников неопрятным образом – ФОТО

Новые фотографии одного из самых популярных турецких актеров Кыванча Татлытуга вызвали резонанс в социальных сетях.

На снимках актер, которого называют «турецким Брэдом Питтом», предстал в неопрятном образе, которым шокировал поклонников, изначально уверенных, что нижеприведенные снимки отражают реальное состояние звезды сегодня.

Однако, как оказалось, фотографии сняты на съемочной площадке нового проекта – как сообщает 1news.az со ссылкой Hürriyet, К.Татлытуг снимается в фильме «Organize İşler 2», для которого полностью перевоплотился из красавчика в неопрятный персонаж, что сменило шок поклонников на восторженные комментарии о том, что актеру по силам любая роль.

Ф.В, Г.Р.