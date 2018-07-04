Кямаледдин Гейдаров посетил место аварии на Мингячевирской электростанции – ФОТО

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров посетил 3 и 4 июля место аварии на Мингячевирской электростанции.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МЧС АР, министра сопровождали руководящие сотрудники министерства и ЗАО Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası.

К. Гейдаров на месте ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ.

Подчеркнув необходимость скорейшей ликвидации последствий аварии, К. Гейдаров отметил, что этот вопрос находится на контроле Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он также дал поручения для оперативного проведения ремонтно-восстановительных работ.

Тимур Рзаев