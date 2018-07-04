1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Кямаледдин Гейдаров посетил место аварии на Мингячевирской электростанции – ФОТО

4 Июля, 2018 в 17:46 ~ 1 минута на чтение 2853
Кямаледдин Гейдаров посетил место аварии на Мингячевирской электростанции – ФОТО

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров посетил 3 и 4 июля место аварии на Мингячевирской электростанции.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МЧС АР, министра сопровождали руководящие сотрудники министерства и ЗАО Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası.

К. Гейдаров на месте ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ.

Подчеркнув необходимость скорейшей ликвидации последствий аварии, К. Гейдаров отметил, что этот вопрос находится на контроле Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он также дал поручения для оперативного проведения ремонтно-восстановительных работ.

Тимур Рзаев

2 853

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net