Куда заведет Пашиняна его противоречивость?

Н.Пашинян за время своего премьерства напоминает птицу-говоруна из мультипликационного фильма «Тайна третьей планеты», однако, в отличие от персонажа мультфильма, нельзя сказать, что он смог особо отличиться умом и сообразительностью.

Приход политика к власти через улицу всегда чреват последствиями, которые мы наблюдаем в последние четыре месяца в Армении. Н.Пашинян за это время умудрился совершить столько противоречивых шагов, что сегодня испытывает трудности как во внутренней, так и во внешней политике.

Армения для Азербайджана - это государство-агрессор, оккупировавшее 20 процентов международно признанной азербайджанской территории. Процессы, происходящие в этой стране, представляют приоритетный интерес по причине отсутствия прогресса в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. И любое изменение в позиции Армении негативно влияет на процесс урегулирования, формирует основания для повышения уровня напряженности на линии соприкосновения. Не было бы факта оккупации, Азербайджану было бы глубоко безразлично, что и как происходит в этой стране.

После прихода к власти посредством шантажа уличных демонстрантов (история еще даст определение процессу смены власти в Армении) Азербайджан на протяжении длительного периода времени проявлял сдержанность и терпение к высказываниям и действиям Н.Пашиняна. Однако после того как Пашинян объявил о том, что он уже в курсе переговорного процесса, его заявления получили оценку высшего руководства Азербайджана. Президент Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ отметил, что «противоречивые заявления нового премьер-министра Армении по урегулированию конфликта, с которыми он выступает с первых дней своей деятельности, вызывают как минимум удивление».

Глава Азербайджанского государства заявил, что, в частности, неприемлем тезис «Азербайджан должен вести переговоры с так называемой «Нагорно-Карабахской Республикой», и это показывает, что руководство Армении хочет сорвать переговоры.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан также решительно отвергает заявления, подобные тем, что оккупированные районы Азербайджана якобы являются составной частью так называемой «НКР», и призывает ОБСЕ отреагировать на такие опасные заявления. Глава государства отметил, что в целом у азербайджанской стороны сформировалось мнение о том, что Пашинян всеми способами стремится сорвать переговорный процесс. Президент Азербайджана заявил, что в данном случае вся ответственность за это ляжет на армянскую сторону и лично на Пашиняна.

Таким образом, Н.Пашинян смог обратить на себя внимание руководства Азербайджана. Неслучайно это заявление было сделано именно сейчас. Противоречия и неадекватность заявлений и принятых руководством Армении решений выходят за рамки внутриармянского дискурса и охватывают широкий диапазон - от союзнических отношений с Россией до отношений Армении с США и ЕС. На неделе Н.Пашинян в Москве давал «объяснительную» по поводу арестов генерального секретаря ОДКБ, второго президента Армении Р.Кочаряна и умудрился выставить России счет на несколько десятков миллионов долларов. Наряду с этим, он дал согласие на участие военнослужащих Армении в военной операции в Сирии и допустил представителей России в лаборатории, финансируемые США в Армении, чем осложнил свои отношения с Западом как таковым. Метания и старания угодить великим державам со стороны такой маленькой и незначительной на международной арене страны, как Армения, где уровень противоречий геополитических центров сил превзошел уровень периода «холодной войны», наводит на мысль о полной неподготовленности Н.Пашиняна и отсутствии у него трезвого взгляда на процессы. На таком уровне геополитики никому и дела нет, что ты являешься трибуном революции и смог за месяц протаранить протрухлевший и прогнивший режим С.Саргсяна, чтобы списывать такую непредсказуемость и двуличие.

Эмоциональное состояние Н.Пашиняна вызывает сомнения в нем уже и в странах, которые традиционно поддерживали Армению. Чего стоила обида Н.Пашиняна, высказанная председателю ЕС Д.Туску, на то, что помощь ЕС Армении недостаточна, а 10 миллионов евро, которые ЕС ради уважения добавила к общей сумме помощи Армении, он может выбить только у одного армянского олигарха. Или же его высказывание относительно инцидента в селе Паник с участием российских военных, когда он в эмоциональном порыве назвал это провокацией, хотя потом не уточнил, со стороны кого она была организована и какие цели преследовала.

Не будем вдаваться в подробности его высказываний о процессе урегулирования, так как рационально проанализировать их практически невозможно. Складывается ощущение, что Н.Пашинян еще не понял, что, наряду с его личным мнением, существуют законы, нормы международного права, на основе которых и ведутся переговоры. Как он может говорить о третьей стороне в процессе урегулирования, если марионеточное образование, существующее на оккупированных территориях Азербайджана за счет армянского бюджета и военнослужащих Армении, среди которых и его сын, не признано международным сообществом и самой Арменией?!

Президент Азербайджана в своем выступлении обратился к международному сообществу объяснить фактическому руководителю Армении рамки, за которые нельзя выходить, в противном случае последствия такого поведения будут необратимыми и катастрофичными для Армении.

Внутренняя динамика развития ситуации в Армении создает сложности для Н.Пашиняна, так как отошедшие от эйфории т.н. «бархатной революции» политические силы начинают процесс консолидации. Формируется новая ситуация, которая не совсем удовлетворяет интересы Никола Пашиняна. Предложение Пашиняна о введении в стране переходной системы правосудия демонстрирует, что он не может и не хочет работать в соответствии с нормами и правилами, существующими законами. Данная манера экстраполируется и на процесс урегулирования, где делаются предложения, которые входят в противоречие с международными обязательствами, резолюциями, нормами и правилами.

Как писал Франц Кафка: «В конце каждого истинно революционн­ого развития появляется Наполеон Бонапарт». Конечно, Н.Пашиняну до Наполеона Бонапарта далеко, да и процессы последних нескольких месяцев в Армении назвать революцией сложно, однако после «слива» телефонного разговора руководителей правоохранительных структур Армении становится ясно, что «бонапартизм» Н.Пашиняна набирает обороты, и он готов пойти на все для достижения политических целей. По этому поводу Президент Азербайджана заявил, что ОБСЕ не должна оставаться безразличной к массовым нарушениям прав человека в Армении под видом демократии, к поручениям со стороны премьер-министра Армении об аресте его политических оппонентов, созданию в Армении нового режима диктатуры. Если не остановить его сейчас, то в краткосрочной перспективе не избежать эскалации в регионе, так как Азербайджан уже имеет опыт, когда для нивелирования внутренних неудач правительств в Армении инициировали провокации на линии соприкосновения.

Фархад Мамедов,

директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики