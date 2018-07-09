Куда перейдет Рамиль Шейдаев?

Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев вернулся в стан турецкого «Трабзонспора», которому принадлежит по контракту еще один сезон.

Но проблема заключается в том, что турецкому клубу азербайджанский форвард не нужен.

В июле 2016 года Рамиль Шейдаев сменил футбольное гражданство на азербайджанское, и принял предложение «Трабзонспора». Сообщалось, что он подписал контракт по схеме 3+1, и за это время заработает 1,6 млн. Евро. Соответственно, ежегодное жалование футболиста составляет 400 тысяч Евро. Для турецкого клуба сумма не внушительная, но для азербайджанского футболиста вполне.

Но карьера в Трабзоне у Рамиля не заладилась. Тогдашний рулевой клуба Эрсун Янал не давал шанса Шейдаеву, разве что в 2 матчах Кубка страны, в которых Рамиль забил свой единственный гол за клуб. В больших турецких клубах, к которым все еще относится «Трабзонспор», не доверяют молодым игрокам. Поэтому шансов у Шейдаева было мало изначально.

Как следствие, через полгода, так и не дождавшись своего шанса, он отправился в арену в словацкую «Жилину». Аренда в «Жилине» прошла довольно неплохо. В 12 матчах чемпионата Рамиль забил пять голов, а также успел дважды отличиться за дубль клуба.

В Словакии Шейдаев забивал даже такие голы:

Но летом, после вылета из квалификации Лиги чемпионов, аренда Рамиля была неожиданно прервана. Он покинул «Жилину».

Прошлый сезон Рамиль провел в аренде в «Карабахе». Несмотря на супергол за сборную в гостевом матче с Германией (1:4), а также дебют в Лиге чемпионов, и достаточно добротную игру в Мадриде против «Атлетико», едва ли Рамиль прошедший сезон может занести себе в актив. За «Карабах» он забил лишь один гол, и случилось это аж в апреле в матче против «Кяпяза».

По контракту Рамиль принадлежит «Трабзонспору», и по окончании срока аренды вернулся в свой клуб. Но понятно было, что вряд ли он останется в Трабзоне на следующий сезон.

Еще в конце мая появились слухи об интересе со стороны австрийского клуба «Маттерсбург». Рамиль Шейдаев даже отпросился на неделю у «Трабзонспора» для переговоров с новым потенциальным клубом.

Но переговоры не увенчались успехом, и в субботу стало известно, что Рамиль вернулся в расположение «Трабзонспора», и уже провел тренировку на сборах в Словении. Если Рамиль приглянется главному тренеру Уналу Караману, возможно, он останется в клубе на следующий сезон.

Однако такой расклад вряд ли можно считать привлекательным для самого футболиста. Вряд ли Рамиль Шейдаев будет иметь много игрового времени, а значит сборная Азербайджана может лишиться своего основного форварда во время матчей Лиги Наций.

Возможно, Рамиль просто решил вернуться в стан клуба для поддержания формы до тех пор, пока не удастся найти новый клуб, где бы он имел постоянную игровую практику, и наконец, смог обрести уверенность, что очень важно для национальной команды Азербайджана.

В любом случае Рамилю Шейдаеву необходимо поторопиться с выборов клуба, так как совсем скоро начнутся новые сезоны во многих национальных чемпионатах. А на этой неделе уже стартуют квалификационные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Теймур Максутов