Кубок Азербайджана: «Кешля» начнет, «Карабах» закончит

Определилось время ответных матчей 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает 1news.az, ответные матчи пройдут 14 и 15-го декабря.
14 декабря
13:00. «Кяпяз» - «Кешля» (первый матч – 0:2)
Стадион: Городской стадион «Гянджи.
19:00. «Нефтчи» - «Зиря» (первый матч – 0:1)
Стадион: «Баксель Арена»
15 декабря
16:00. «Сабаил» - «Габала» (первый матч – 0:1)
Стадион: «Байыл Арена»
19:00. «Сумгайыт» - «Карабах» (первый матч – 1:2)
Стадион: «Капитал Банк Арена».
Отметим, что все матчи будут транслироваться в прямом эфире телеканала CBCSport.
Мурад Ахундов