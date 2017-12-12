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Кубок Азербайджана: «Кешля» начнет, «Карабах» закончит

Сегодня в 10:41 ~ 1 минута на чтение 110
Кубок Азербайджана: «Кешля» начнет, «Карабах» закончит
Определилось время ответных матчей 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает 1news.az, ответные матчи пройдут 14 и 15-го декабря.

14 декабря

13:00. «Кяпяз» - «Кешля» (первый матч – 0:2)

Стадион: Городской стадион «Гянджи.

19:00. «Нефтчи» - «Зиря» (первый матч – 0:1)

Стадион: «Баксель Арена»

15 декабря

16:00. «Сабаил» - «Габала» (первый матч – 0:1)

Стадион: «Байыл Арена»

19:00. «Сумгайыт» - «Карабах» (первый матч – 1:2)

Стадион: «Капитал Банк Арена».

Отметим, что все матчи будут транслироваться в прямом эфире телеканала CBCSport.

Мурад Ахундов

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