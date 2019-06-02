Кто она, полуголая болельщица, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде? - ФОТО - ВИДЕО

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле прорвалась полуголая болельщица Кинси Волански - созревающая звезда инстаграма и трэвел-блогер.

Главному арбитру поединка пришлось остановить поединок. Службы правопорядка быстро справились с болельщицей и вывели её с поля.

На купальнике у дамы была надпись Vitaly Uncensored – это сайт с эротическими пранками.

Vitaly Uncensored - это канал проживающего в Лос-Анджелесе бывшего порноактера Виталия Здоровецкого.

Девушка находится в отношениях со Здоровецким и таким образом пропиарила своего бойфренда.

Сам Виталий ранее снимался в фильмах для взрослых, но говорил, что пошел на это так как нуждался в деньгах. Он также известен тем, что выбежал на поле в финальном матче чемпионата мира по футболу 2014 года, когда играли Германия и Аргентина.

На его канале VitalyzdTv в Ютубе почти 10 млн подписчиков.

Фанатка закономерно оказалась моделью.

До удара по мячу в финале Лиги чемпионов у нее было 300 тысяч подписчиков, а на следующее утро - 1 500 000. И теперь расценки за рекламу она может поднять, как минимум, в пять раз.

То есть то, что изначально было актом протеста или, пусть даже, самовыражения, превратилось в обычное коммерческое предприятие.

Кинси Волански написала на своей странице в «Инстаграме», что побудило её выбежать на футбольное поле прямо во время финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Как считает девушка, именно подобные поступки и помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живёт. «Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда», - написала Волански.

Следует отметить, что ее выход на поле, возможно, был самым интересным моментом одного из самых скучных матчей Лиги чемпионов УЕФА.

А.А.