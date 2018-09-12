Кто мог прослушивать телефонные разговоры директора СНБ и начальника Специальной следственной службы – Версии эксперта

Эксперт по вопросам информационной безопасности Самвел Мартиросян представил несколько замечаний касательно разговора между директором Службы национальной безопасности Армении Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

В частности, на своей странице в соцсети Facebook эксперт написал:

«Обычно, чиновники не разговаривают по открытой телефонной связи. В Армении в основном они разговаривают по Viber. Если они говорили по открытой телефонной связи (вероятность чего очень мала, однако это могло произойти), то это было неверным решением с самого начала.

В этом случае прослушка, чисто теоретически, могла быть проведена даже на уровне мобильного оператора или со стороны предателя, работающего в СНБ, или альтернативной службой безопасности. Я давно еще слышал, что у олигархов имеется подобная техника и специалисты», - отметил С.Мартиросян.

По его словам, если разговор состоялся через Viber, WhatsApp или другой подобный мессенджер, то непосредственная прослушка невозможна.

«Скорее всего, в телефоне была установлена шпионская программа. Как понимаю, на телефоне Сасуна Хачатряна. Подобные программы и возможности есть у спецслужб ряда стран. К примеру, у США и России. Азербайджан же сам не может производить подобные программы, посему закупает на международном рынке, доказательства чего имеются. Самыми подозрительными для меня, если мы принимаем данную версию, являются ФСБ России или ГРУ», - отметил он.

По словам эксперта, кроме этого, подобные программы можно приобрести и на черном рынке, и они могли быть внедрены в смартфон близким человеком, которому физически доступен телефон.

«На мой взгляд, вопрос безопасности телефонов «верхушки» в Армении находится на высшем уровне нелепости. К примеру, Никол Пашинян, как минимум, поехал в Москву, взяв с собой телефон. Не думаю, что до поездки с ним провели специальный тренинг по тому, как обращаться с телефоном. Существует высокая вероятность, что даже телефон Никола Пашиняна прослушивают. Надеюсь, что я ошибаюсь», - добавил он.

С.А., Э.Т.