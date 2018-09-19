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Ксения Собчак ждет второго ребенка – ФОТО

Сегодня в 16:00 ~ 1 минута на чтение 560
Ксения Собчак ждет второго ребенка – ФОТО

Российская телеведущая, 36-летняя Ксения Собчак станет мамой во второй раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Super.ru, накануне запуска телешоу «Собчак слезам не верит», где К.Собчак лично будет выбирать себе помощника в эфире телеканала «Муз-ТВ», источники на съемочной площадке проекта сообщили, что к работе в шоу она приступает, будучи в положении, которое стало уже заметным для окружающих.

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», - цитирует представителя К.Собчак Кирилла Суханова издание Super.ru.

Напомним, что Ксения Собчак уже является мамой - вместе с актером Максимом Виторганом они воспитывают сына Платона, которому в ноябре исполнится два года.

В.Ф., Э.Т.

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