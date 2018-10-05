Крупное ДТП в России: более десятка погибших и раненых – ФОТО - ВИДЕО

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В Тверской области России произошло крупное ДТП.

Микроавтобус Ford Transit и автобус «ЛиАЗ» столкнулись возле села Некрасово Калининского района области, сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Рейсовый автобус ехал из Ржева, а маршрутное такси — из Старицы.

По данным МЧС России, погибли 13 человек, четверо пострадали. Их с места аварии эвакуирует вертолет Ми-8.

Обстоятельства ДТП выясняются. На место столкновения выехали сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыт телефон горячей линии МЧС.

Также на место аварии выехал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщила представитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Козырева в эфире телеканала «Россия-24».

1news.az