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Круг «Азнефть» закрыт: Остались альтернативные дороги - ФОТО

Сегодня в 14:11 ~ 1 минута на чтение 6995
Круг «Азнефть» закрыт: Остались альтернативные дороги - ФОТО

Изменена схема движения на круге «Азнефть» в Сабаильском районе Баку, на пересечении проспекта Нефтяников с улицей Ниязи.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с проведением соревнований Гран-при Азербайджана «Формула-1» на кругу установлены бетонные бордюры.

«Чтобы избежать пробок, водители должны воспользоваться альтернативными путями через улицы Микаила Гусейнова, Теймура Эльчина, Михаила Лермонтова, Бакинской окружной дорогой. Те же, кто едет в центр со стороны моста Джеваншира, могут воспользоваться объездом через улицу Юсифа Сафарова», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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