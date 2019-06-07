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Кровавый конфликт азербайджанцев в РФ, есть госпитализированый с ножевым ранением

Сегодня в 15:01 ~ 1 минута на чтение 442
Кровавый конфликт азербайджанцев в РФ, есть госпитализированый с ножевым ранением

Накануне ночью в Санкт-Петербурге госпитализировали гражданина Азербайджана с ножевыми ранениями живота после потасовки на улице.

Об этом сообщил «НЕВСКИМ НОВОСТЯМ» источник в правоохранительных органах.

В районе 2:10 водитель такси доставил пострадавшего в больницу с проникающим ранением передней брюшной стенки в тяжелом состоянии.

Полицейские нашли подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался 18-летний соотечественник потерпевшего, который около 1:30 у дома №15 по улице Сортировочной-Московской ударил знакомого ножом в результате внезапно возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

А.А.

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