Кровавые теракты и беседы с Путиным: как провел год самый веселый президент США - ФОТО

Встреча с дальнобойщиками и руководителями транспортных компаний была организована, чтобы объяснить им преимущества отмены обамовской программы здравоохранения. Законопроект республиканцев провалился в Конгрессе, но Трамп по прежнему уделяет особое внимание американским рабочим.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Саудовской Аравии Салман, первая леди США Мелания Трамп и ее супруг, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время открытия Глобального центра борьбы с экстремистской идеологией в Эр-Рияде в Саудовской Аравии

Первое зарубежное турне Трампа прошло с 20 по 27 мая. Президент побывал в Саудовской Аравии, Израиле, Ватикане, Бельгии и Италии.

Дональд и Мелания Трамп ждут президента Франции Эммануэля Макрона

Трамп отвечает на вопросы журналиста Reuters

На столе — карты страны, на которых красным отмечены округа, где он победил на президентских выборах. Отношения Трампа с прессой были плохими с самого начала — мейнстримовые медиа он ругал за фейковые новости — и за год ситуация не изменилась. Нападки на влиятельные американские СМИ — например, на телеканал CNN или газету The Washington Post — нередки в Twitter-аккаунте президента.

Традиционное рукопожатие на саммите АСЕАН

Неготовность Трампа и российского премьер-министра Дмитрия Медведева к этому рукопожатию стала мемом в американских и российских соцсетях.

Трамп бросает бумажные полотенца жителям Пуэрто-Рико, пострадавшим от урагана Мария

Это не входило в программу: Трамп прибыл в церковь, где раздавалась гуманитарная помощь, и решил подкинуть полотенца нуждающимся.

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и Дональд Трамп (справа) готовятся пожать друг другу руки во время визита американского президента в Китай

Лидеры двух государств заключили сделки на 250 миллиардов долларов, многие из которых, однако, так и остались протоколами о намерениях. Трамп, в ходе избирательной кампании обещавший дать Китаю решительный отпор, заняв Белый дом, не предпринял резких антикитайских шагов, хотя в недавней Стратегии национальной безопасности КНР обозначена в качестве одного из главных геополитических оппонентов, наряду с Россией и Северной Кореей.

Дональд Трамп и Владимир Путин во время двусторонней встречи на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге

Несмотря на большие надежды, двусторонние отношения США и России не улучшились после переезда Трампа в Белый дом. Американцы лишили Россию дипломатической собственности в Сан-Франциско, Москва же сократила численность дипперсонала в американском посольстве в российской столице. Кроме того, США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы и агрессии на востоке Украины.

Американец с флагом в руке преклонил колено перед кортежем Трампа

В американском общества разразился скандал, когда несколько игроков Национальной футбольной лиги при исполнении гимна вставали на колено. Этим они демонстрировали свое недовольство разгулом полицейского насилия и неспособностью судебной системы дать на это достойный ответ. Трамп резко раскритиковал преклонивших колена игроков и выразил желание, чтобы эти «сукины сыны» потеряли работу.

Лидеры «исторически черных» колледжей и университетов в Овальном кабинете

Трамп пытается показать свое расположение чернокожей Америке — на выборах его поддержали всего 8 процентов чернокожих. Соцопросы показывают, что сейчас его политику одобряют лишь 14 процентов чернокожих. В конце декабря с поста старшего советника ушел единственный чернокожий — Омароса Маниголт, и обвинения в расизме посыпались на президента с новой силой.

Президентский самолет с Трампом на борту улетает из Лас-Вегаса. На переднем плане — казино Mandalay Bay

1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Погибли 59 человек, пострадали более 500. Трамп назвал этот расстрел «деянием чистого зла», однако мотивы стрелка до сих пор не установлены. Американский президент обещал покончить с исламским терроризмом на территории США, но к очередному массовому расстрелу оказался не готов.

11-летний Франк Джиаччио предложил Трампу покосить его газон — тот согласился, и 15 сентября мальчику предложили поработать вместе с парковой службой США на территории Белого дома

Трамп любит красивые фотоистории вроде этой и старается выглядеть президентом простого народа, а не вашингтонских бюрократов.