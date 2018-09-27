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Кровавая разборка в Баку: Двое не поделили дорогу – ВИДЕО

Сегодня в 14:09 ~ 1 минута на чтение 849
Кровавая разборка в Баку: Двое не поделили дорогу – ВИДЕО

В Баку ожесточенная разборка двух водителей была заснята проезжавшим мимо мотоциклистом.

Как сообщает 1news.az, по предварительным данным, водитель и пассажир автомобиля «Жигули» (госномер 90-TL-106) избили водителя автомобиля, с которым не поделили дорогу. При этом пассажир держал избиваемого, а водитель бил того по лицу.

Драку остановили очевидцы и сотрудник полиции, но лицо пострадавшего уже было все в крови. При этом за пазухой у водителя «Жигули» был спрятан нож, который он, благо, не использовал.

Комментируя драку, в Главном управлении полиции Баку заявили 1news.az, что нападавшие уже задержаны, по факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.  

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