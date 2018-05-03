Кризисная группа: «Нестабильность в Армении может способствовать эскалации напряженности в Нагорном Карабахе»

«Нестабильность в Армении может способствовать эскалации напряженности в Нагорном Карабахе».

Об этом говорится в заявлении, подготовленном Международной кризисной группой по ситуации в Армении.

Отмечается, что спорные моменты, возникшие в ходе переговоров по урегулированию конфликта, и процесс вооружения в регионе привели в 2016 году к столкновениям, в результате которых погибли люди.

Подчеркивается, что в нынешней ситуации есть три опасности, которые могут разжечь конфликт: «Во-первых, обеспокоенные возможностью военного вмешательства Азербайджана полевые командиры Нагорного Карабаха могут нанести удары первыми. Это также может стать последним шансом для военнослужащих в Нагорном Карабахе вернуть территории, которые Армения потеряла в ходе поражения в апрельских боях в 2016 году. Во-вторых, воспользовавшись хаосом в Армении, Азербайджан сам может начать в зоне конфликта наступательную операцию. Однако официальные лица Азербайджана не делают военных риторических заявлений о событиях в Армении, тогда как подобные заявления были обычной практикой для региона. Это пока еще хороший знак. В-третьих, продолжает сохраняться риск того, что конфликт выйдет из-под контроля или же неправильно будут поняты намерения сторон. Этот риск особенно высок, учитывая уязвимость вопроса».

Отмечено, что стороны должны избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, держать открытыми политические и дипломатические каналы: «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Европейский союз должны напомнить сторонам, насколько опасным может быть новое столкновение. Учитывая политический кризис в Армении, сопредседатели должны по традиционным каналам вести обсуждения с Николом Пашиняном возможных рисков обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха».

АПА