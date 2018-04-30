Кристина Агилера: «Люблю тебя, Баку» - ФОТО

Всемирно известная американская певица Кристина Агилера призналась в социальной сети Instagram в любви к столице Азербайджана.

Напомним, что в минувший уикенд К.Агилера впервые выступила с концертом в Баку, который с большим успехом прошел в Crystal Hall в рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

«Спасибо, Баку!» - пишет К.Агилера в Instagram Stories в комментарии к снимкам, снятым во время ее концерта в Crystal Hall и за кулисами.

«Люблю тебя, Баку», - отмечает звезда в комментарии к фото, снятому перед вылетом из азербайджанской столицы.

Отметим, что, находясь в Баку, К.Агилера прогулялась по пит-лейну и посетила паддок - специальное место, служащее для развертывания моторхоумов команд и пребывания высокопоставленных личностей.

Снимками с данной прогулки певица поделилась у себя на странице в Instagram, поздравив обладателя Гран-при Азербайджана «Формулы 1» Льюиса Хэмилтона с победой.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @xtina