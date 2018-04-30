1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Кристина Агилера: «Люблю тебя, Баку» - ФОТО

Сегодня в 10:50 ~ 1 минута на чтение 5606
Кристина Агилера: «Люблю тебя, Баку» - ФОТО

Всемирно известная американская певица Кристина Агилера призналась в социальной сети Instagram в любви к столице Азербайджана.

Напомним, что в минувший уикенд К.Агилера впервые выступила с концертом в Баку, который с большим успехом прошел в Crystal Hall в рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

«Спасибо, Баку!» - пишет К.Агилера в Instagram Stories в комментарии к снимкам, снятым во время ее концерта в Crystal Hall и за кулисами.

«Люблю тебя, Баку», - отмечает звезда в комментарии к фото, снятому перед вылетом из азербайджанской столицы.

Отметим, что, находясь в Баку, К.Агилера прогулялась по пит-лейну и посетила паддок - специальное место, служащее для развертывания моторхоумов команд и пребывания высокопоставленных личностей.

Снимками с данной прогулки певица поделилась у себя на странице в Instagram, поздравив обладателя Гран-при Азербайджана «Формулы 1» Льюиса Хэмилтона с победой.  

 

Читайте по теме:

Грандиозный концерт Кристины Агилеры в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» – ФОТО – ВИДЕО

Кристина Агилера на Гран-при Азербайджана «Формулы 1» - ФОТО

Ф, Г.

Фото: Instagram by @xtina

5 606

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net