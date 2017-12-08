Криштиану Роналду: «Я - лучший футболист в истории мирового футбола»

Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал выигранный «Золотой мяч» по итогам 2017 года.

«Я - лучший футболист в истории мирового футбола! Мои кумиры? Их было много. Я всегда акцентировал внимание на лучших во всех видах спорта. Так что это был не один спортсмен.

Надеюсь, что смогу играть на великолепном уровне ещё несколько лет. Наша битва с Месси продолжается. Мы делаем для своих команд всё, на что способны. Думаю, что всё по делу.

Сейчас я чувствую себя хорошо. Посмотрим, что будет в будущем. Я всем доволен в «Реале», хотел бы остаться в клубе и завершить в нём свою карьеру, если это возможно», — заявил Роналду.

32-летний Роналду выиграл «Золотой мяч» в пятый раз в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с нападающим сборной Аргентины и «Барселоны» Лионелем Месси, который до вчерашнего дня оставался единственным футболистом в истории, получавшим «Золотой мяч» 5 раз.

Фарида Расулова