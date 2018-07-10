Криштиану Роналду перешел в «Ювентус»! - ОФИЦИАЛЬНО

Лучший футболист мира Криштиану Роналду перешел в туринский «Ювентус».

Как сообщает 1news.az, официальный сайт мадридского «Реала» сегодня объявил об уходе Роналду.

В заявлении отмечается, что они пошли навстречу футболисту, который изъявил желание покинуть клуб и перейти в «Ювентус».

При этом, сумма трансфера не называется, но ранее итальянские медиа оценивали ее в 100-105 миллионов евро. Также сообщалось, что в Турине Роналду будет получать 30 млн. Евро в год.

Криштиану Роналду вошел в историю «Реала» как лучший бомбардир клуба. Он забил 451 гол в 438 играх. Завоевал 16 титулов, в том числе четыре кубка Лиги чемпионов. Также за время, проведенное в «королевском клубе» выиграл четыре Золотых мяча.

Официальный сайт «Ювентуса» о трансфере пока не объявил.

Чуть позже Криштиану Роналду написал письмо в адрес болельщиков мадридского клуба.

«Годы в «Реале» и Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни.

К клубу и городу у меня есть только огромная благодарность. Я хочу поблагодарить всех за любовь, которую я получил.

Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня.

Фанаты были невероятны все девять лет. Это были уникальные девять лет. Это было захватывающее время.

У меня были потрясающие товарищи по команде. Вместе мы выиграли три Лиги чемпионов подряд и четыре – за пять лет. И благодаря им я выиграл четыре Золотых мяча и три Золотых бутсы. Все это время я был в большом клубе.

«Реал Мадрид» покорил мое сердце и мою семью, поэтому я хочу благодарить вас: клуб, президента, директоров, партнеров, врачей, физиотерапевтов и всех работников.

Я много размышлял, и знаю, что настало время для нового цикла. Я ухожу, но эта форма и «Сантьяго Бернабеу» будут по-прежнему оставаться со мной, где бы я ни был.

Спасибо всем и, как и в первый раз на стадионе 9 лет назад, я говорю, – Hala Madrid», – заявил Роналду.

Теймур Максутов