1news.az
Россия
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Кричите громче»: Лавров пошутил над журналисткой из США – ВИДЕО

Сегодня в 21:30 ~ 1 минута на чтение 217
«Кричите громче»: Лавров пошутил над журналисткой из США – ВИДЕО

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил над американской журналисткой во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене.

Перед началом переговоров женщина выкрикнула вопрос об инициативе американского президента по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим. «Кричите громче, — со смехом отреагировал Лавров. — Я Вас не слышу».

Встреча главы МИД и госсекретаря прошла в Вене на полях заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ. В ходе беседы дипломаты обсудили сирийское урегулирование, Минские договоренности и ситуацию на Корейском полуострове. Лавров также указал американскому коллеге на недопустимость давления на российских дипломатов и СМИ.

РИА Новости

217

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Россия

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net