«Кричите громче»: Лавров пошутил над журналисткой из США – ВИДЕО

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил над американской журналисткой во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене.

Перед началом переговоров женщина выкрикнула вопрос об инициативе американского президента по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим. «Кричите громче, — со смехом отреагировал Лавров. — Я Вас не слышу».

Встреча главы МИД и госсекретаря прошла в Вене на полях заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ. В ходе беседы дипломаты обсудили сирийское урегулирование, Минские договоренности и ситуацию на Корейском полуострове. Лавров также указал американскому коллеге на недопустимость давления на российских дипломатов и СМИ.

РИА Новости