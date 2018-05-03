Кремль высказал пожелания Армении

Россия рассчитывает, что добрые союзнические отношения с Арменией останутся неизменными при любом исходе нынешней политической ситуации.

Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Спутник Армения».



«Мы по-прежнему надеемся, что все процессы в Армении будут оставаться в конституционных и законных рамках. Мы желаем нашим армянским друзьям как можно скорейшего урегулирования той ситуации политической, которая сложилась.

Также мы надеемся на то, что в любом случае союзнические, добрые и конструктивные двусторонние российско-армянские отношения будут оставаться константой как для внешней политики нашей страны, так и для внешней политики Еревана», - сказал Песков.

Напомним, на волне массовых акций протестов, 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, вслед за ним в отставку подало и правительство. Оппозиция выдвинула на пост главы правительства кандидатуру лидера протестного движения Никола Пашиняна.

1 мая фракция правящей Республиканской партии, воспользовавшись большинством голосов, отклонила кандидатуру Пашиняна. В ответ оппозиционер призвал граждан 2 мая организовать тотальную забастовку и перекрыть все транспортные узлы и инфраструктуры в Ереване и за его пределами.

Вечером 2 мая республиканцы заявили о готовности поддержать оппозиционного кандидата на повторном голосовании, которое состоится уже 8 мая.

А.А.