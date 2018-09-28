Кремль: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Ереван

Президент России Владимир Путин на полях саммита СНГ кратко переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Молдавии Игорем Додоном, при этом перспектива визита главы РФ в Армению не обсуждалась.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Он кратко переговорил с Пашиняном, кратко переговорил с Додоном. Вот сейчас, только что», - сказал Песков.

По его словам, Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению. «Нет, по другим делам (говорили), по оперативным, текущим», - пояснил представитель Кремля.

А.А.