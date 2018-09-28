1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Кремль: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Ереван

Сегодня в 15:29 ~ 1 минута на чтение 318
Кремль: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Ереван

Президент России Владимир Путин на полях саммита СНГ кратко переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Молдавии Игорем Додоном, при этом перспектива визита главы РФ в Армению не обсуждалась.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Он кратко переговорил с Пашиняном, кратко переговорил с Додоном. Вот сейчас, только что», - сказал Песков.

По его словам, Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению. «Нет, по другим делам (говорили), по оперативным, текущим», - пояснил представитель Кремля.

А.А.

Telegram WhatsApp

318

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net