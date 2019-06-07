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Кремль опроверг Ереван: Карабахский конфликт на встрече Путина и Пашиняна не обговаривался

Сегодня в 11:36 ~ 1 минута на чтение 430
Кремль опроверг Ереван: Карабахский конфликт на встрече Путина и Пашиняна не обговаривался

«Вопрос нагорно-карабахского урегулирования в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не обсуждался».

Об этом российскому бюро Report заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя встречу.

«Карабахский конфликт не обговаривался. Подробный разговор вчера состоялся, очень обстоятельный, очень доверительный по двусторонним отношениям и по разным аспектам торгово-экономического взаимодействия», - заявил Д.Песков.

Напомним, что пресс-секретарь армянского премьера Владимир Карапетян сообщил журналистам, что лидеры двух стран обсудили также карабахское урегулирование.

Накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Путин и Пашинян коснулись проблемы карабахского урегулирования

А.С., Э.Т.

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