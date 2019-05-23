Край цветов: на плантациях Закаталы продолжается сбор

«Производство роз в нашей стране, в частности производство розового масла в Загатальском районе, развивалось веками».

Ильхам АЛИЕВ,

Президент Азербайджанской Республики

Этот крупнейший в республике сельскохозяйственный район больше всего известен как край цветов. Природно-климатические условия в полной мере подходят для их выращивания. Они в основном произрастают в селе Ашагы Тала у подножия Кавказских гор. Ровными рядками плантации тянутся к горам. И когда цветы распускаются, эта местность начинает благоухать.

Цветоводство — одно из приоритетных направлений сельского хозяйства данного района. В 2017 году Президент

Ильхам Алиев посетил Загатальский район. Глава государства осмотрел плантации, отведенные под выращивание цветов, а также ознакомился со строящимся здесь предприятием, общая площадь которого составляет 3 гектара. Здесь построены здания под склад, офис и другие инфраструктурные объекты. На территории в целях орошения плантаций создано искусственное озеро объемом 5 тысяч кубометров воды, установлена система капельного орошения, закуплена сельскохозяйственная техника, из Турции приглашены опытные в данной сфере агрономы. Здесь пробурены три артезианских колодца, проведены газовая и электрическая линии, установлена современная осветительная система, заложены полосы озеленения.

По рекомендациям турецких и болгарских специалистов осенью 2016 года для развития цветоводства в селе Ашагы Тала был выделен земельный участок площадью 107 гектаров. На 82 гектарах заложили плантации дамасских роз, саженцы которых завезены из Болгарии, а на 25 гектарах — лаванды. На первом этапе на этих плантациях планируется собирать около 600 тонн лепестков цветов. Дамасская роза дает наибольший выход масла, которое считается лучшим и по качеству. Степень маслянистости лаванды из Болгарии на 20 процентов больше, чем лаванды из Франции и Турции. Масла, производимые на предприятии производственной мощностью 1250 тонн цветочного сырья, 250 литров розового и 6 тысяч литров лавандового масла, будут поставляться на рынки под брендом AzRose. В перспективе планируется производство различных духов, моющих средств, бытовой и пищевой продукции. Оборудование по производству цветочного масла поставлено из Турции. На предприятии открыты десятки постоянных и около 600 сезонных рабочих мест. Проект дал возможность местным жителям выращивать розы на своих паевых землях для дальнейшего развития этой отрасли. Таким образом, сдавая собранные цветочные лепестки предприятию, население будет получать дополнительный доход.

А в 2018 году здесь вступил в строй специализированный завод по переработке цветов и получению из них парфюмерного масла. Предприятие рассчитано на производство масла в объеме 1250 тонн в год. Имеется огромный потенциал для экспорта продукции.

Сегодня на цветочных плантациях села Ашагы Тала продолжается сбор цветов. Здесь работают молодые сборщицы, которые выполняют свою работу качественно.

— Продукции на плантации в изобилии, — говорит молодая сборщица Саадат Султанова. — Мы ежедневно выполняем установленную норму сбора. Я знаю свое дело, имею опыт пятилетней работы. Моя работа доставляет мне удовольствие.

— Наша задача — вовремя собрать и отправить продукцию на завод, — говорит другая сборщица цветов Айнур Раджабова. — Ежедневный сбор составляет 50 килограммов. Я очень люблю свою работу.

В прошлом году с плантаций площадью 64 гектара было собрано и заготовлено свыше 120 тонн 788 килограммов продукции, а с плантаций лаванды площадью 35 гектаров — свыше 26 тонн продукции. В результате переработки было получено 38 литров розового и 290 литров лавандового масла.

В нынешнем году с площади 125 гектаров планируется собрать и заготовить 350 тонн продукции, что в среднем составляет около 100 литров цветочного масла. Сбор цветочных лепестков продолжится до конца мая.

Стоит отметить, что мощности завода способны переработать 1250 тонн продукции.

— Установленное оборудование функционирует нормально, — рассказывает технолог Тебриз Аллахвердиев. — Каждый котел загружается лепестками роз, туда добавляются необходимые ингредиенты. Готовую продукцию экспортируют на предприятия парфюмерной промышленности в различные страны мира.

Зейтулла ДЖАББАРОВ