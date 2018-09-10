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Красота по-американски: названа самая красивая девушка США - ФОТО

10 Сентября, 2018 в 19:33 ~ 1 минута на чтение 1006
Красота по-американски: названа самая красивая девушка США - ФОТО

9 сентября в Атлантик-сити была коронована новая Мисс Америка 2019 — ею стала 25-летняя Ниа Франклин, которая представляла штат Нью-Йорк. 

Всего за почетное место боролись ровно 50 девушек — каждая из них представляла по одному из штатов США. Впервые за 97 лет существования конкурса красоты «Мисс Америка» мероприятие обошлось без дефиле в купальниках, от которого было решено отказаться из-за того, что данный этап соревнования морально устарел.

В этом году было решено взять курс на конкурсы, в которых участницы бы демонстрировали свой интеллект и таланты. Поэтому вместо купальников девушки демонстрировали сообразительность и смекалку, отвечая на вопросы от своих конкуренток. 

Судьи объявили, что судьбу Нии Франклин решило ее потрясающее исполнение оперной арии 'Quando m'en vo' из «Богемы» Пуччини. Наградой победительницы стала корона из хрусталя и $50 тысяч стипендии в любом американском университете.

 

Gazeta.ru

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