Красота по-американски: названа самая красивая девушка США - ФОТО

9 сентября в Атлантик-сити была коронована новая Мисс Америка 2019 — ею стала 25-летняя Ниа Франклин, которая представляла штат Нью-Йорк.

Всего за почетное место боролись ровно 50 девушек — каждая из них представляла по одному из штатов США. Впервые за 97 лет существования конкурса красоты «Мисс Америка» мероприятие обошлось без дефиле в купальниках, от которого было решено отказаться из-за того, что данный этап соревнования морально устарел.

В этом году было решено взять курс на конкурсы, в которых участницы бы демонстрировали свой интеллект и таланты. Поэтому вместо купальников девушки демонстрировали сообразительность и смекалку, отвечая на вопросы от своих конкуренток.

Судьи объявили, что судьбу Нии Франклин решило ее потрясающее исполнение оперной арии 'Quando m'en vo' из «Богемы» Пуччини. Наградой победительницы стала корона из хрусталя и $50 тысяч стипендии в любом американском университете.

Gazeta.ru