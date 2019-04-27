Драма в квалификации SOCAR Гран-при Азербайджана. Леклер разбил болид, сессия снова остановлена - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Квалификация SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1 уже принесла много сюрпризов и драматизма.

Как сообщает 1news.az, не успела после длительной паузы начаться вторая сессия, как она снова была остановлена красными флагами.

Один фаворитов Гран-при Шарль Леклер, показавший лучшее время во время свободных заездов, разбил болид.

Примечательно, что произошло это снова в 8-ом повороте, где на последней минуте первой сессии в бордюры улетел Роберт Кубица. Снова вывешены красные флаги, гонка остановлена и у маршалов снова полно работы.

Молодой монегаск, который вполне мог претендовать на поул и на победу завтра, досрочно завершил квалификацию.

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Стартовала квалификация SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Завершена первая сессия.

В самой концовке первой сессии квалификации пилот Williams Роберт Кубица разбил болид. Поляк не смог вписаться в поворот на самом узком участке трассы, и врезался в бордюр.

После первой сессии с борьбы выбыли Лэнс Стролл, Ромен Грожан, Нико Хюлкенберг, Джордж Расселл и Роберт Кубица. Второй пилот «Рено» Даниэль Риккардо лишь в последний момент смог показать 15-ое время.

Из-за тяжелой аварии Кубицы взвесились красные флаги. На эвакуацию болида Williams и восстановление стены ушло немало времени. Из-за этого вторая сессия началась с опозданием.

Теймур Максутов