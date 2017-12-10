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Красавица и чудовище. Эльвира Исмайлова и Эркин Эргин стали ведущими утреннего шоу на AvtoFM – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 10:00 ~ 5 минут на чтение 497
Красавица и чудовище. Эльвира Исмайлова и Эркин Эргин стали ведущими утреннего шоу на AvtoFM – ФОТО – ВИДЕО

О кардинальных изменениях на радио AvtoFM 107.7 несколько месяцев назад писали многие СМИ.

Как известно, некоторое время назад на радио пришла новая, креативная и достаточно амбициозная, команда компании Beat group – чтобы убедиться в правдивости сказанного, достаточно взглянуть на Instagram-страницу радио, да и сам Beat group уже давно не нуждается в особом представлении, - это бренд со знаком качества.

Директором был назначен один из представителей old school отечественного шоу-бизнеса, известный музыкант и аранжировщик Рустам Рзаев. К слову, он не новичок на радио – как музыкант формировался в далеком 1996 году, в стенах ANS Records, - это была студия звукозаписи при радиостанции ANS ÇM, затем некоторое время работал на Evropa Plus, а спустя время находился в составе первой команды, создавшей 106 FM. Он - автор многих джинглов радио Media FM. По словам самого Рустама, с радио он всегда был неразлучен.

- Основные изменения на сегодняшний день происходят, скажем так, «за кулисами». Это - усовершенствование технической базы радиостанции, благодаря которому значительно улучшится качество вещания, планируется также развитие по регионам, - говорит Рустам.

Так вот, на этой неделе AvtoFM 107.7 обрадовало своих слушателей новым утренним шоу Gecikmən. Его ведущими стали теле- и радиозвезда Эльвира Исмайлова и популярный в Сети вайнер-юморист Эркин Эргин. Новое шоу можно слушать не только на волне 107.7, но и смотреть лайв-трансляцию на YouTube.

Эльвира Исмайлова – «студентка, комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица» - не новичок на радио, она достаточно известная и опытная ведущая. А вот Эркин Эргин, хотя некоторое время и был ведущим шоу Stand Up на телеканале ATV, популярен в Сети из-за смешных роликов, которые он снимает и выставляет в собственном блоге  в Instagram.

На радио Эркина пригласил креативный директор AvtoFM Эльмир Магеррамов – на одном из концертов ему понравился номер юмориста.

- Это мой первый опыт на радио, – рассказывает Эркин. - Но я благодарен всей команде, особенно Эльмиру, который первый поверил в меня и в мое чувство юмора и пригласил на радио – ведь Gecikmən задумано как юмористическое шоу. Но до того как выйти в эфир, вообще прежде чем утвердить меня в качестве ведущего, я прошел много «проб и проверок». У меня был своего рода испытательный срок, - смогу ли я быть смешным и на радио, получится ли у меня или нет. А сегодня вердикт мне должны вынести уже слушатели, они должны сказать получается у нас или нет. Уже в самом начале я знал, что в эфире буду не один, а с партнершей – на эту роль пробовалось немало девушек, но тандем, как решило руководство, у нас получился с Эльвирой.

- Я видела Эркина на сцене, - продолжает Эльвира, - но никогда не думала, что мы когда-нибудь вместе будем вести утреннее шоу. Нам в процессе подготовки необходимо было в самый короткий срок найти общий язык, привыкнуть и дополнить друг друга. Тут стоит оговориться, а то слушатели могут подумать, что наш эфир посвящен только тем, кто всегда опаздывает на работу, на встречу или куда-нибудь еще, ни в коем случае – в нашем шоу мы призываем не опаздывать в любви, дружбе или в других более глобальных понятиях. Если вы обратили внимание, у нас с Эркином в эфире совершенно противоположные образы -  я вся такая правильная, пунктуальная, а Эркин - персонаж, который всегда и везде опаздывает.

- Признаться и в реальной жизни я такой, - говорит Эркин. - Сколько ни старался, все равно хоть на пять минут, но опоздаю, и наше шоу начинается не равно в 09:00, а «опаздывает» на пять минут и выходит в эфир 09:05. Кстати, на шоу мы постараемся быть полезными слушателям, например, подскажем, как правильно построить свой день и график работы, чтобы никуда не опоздать, будем помогать слушателям придумывать «правдивые» истории для объяснительного на работе, и это лишь малый перечень того, что будет в эфире. Мы хотим тесно контактировать со слушателями, поэтому на шоу будет разыгрываться немало подарков, будут телефонные звонки и общение через WhatsApp.    

- Мы знаем, что на радио среди утренних передач большая конкуренция, - продолжает Эльвира, - но постараемся украсить наш эфир хорошим юмором, полезными новостями, сделать его ярким, динамичным и со временем занять свою нишу среди утренних радиопередач.

Сеймур Закаряев

 

 

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