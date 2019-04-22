«Котлета Молотова» принесла азербайджанским музыкантам победу – ФОТО – ВИДЕО

Недавно группа «DəbəBaba», которая за годы своего существования успела полюбиться не только местной, но и зарубежной публике, получила приз на церемонии награждения Caucasian Music Awards «Phoenix».

Как рассказал 1news.az вокалист и басист группы Орхан Мусаев, данная церемония проходит ежегодно в Тбилиси. Основателем проекта является грузинский рок-музыкант Ладо Бурдули.

«Мы называем эту церемонию «закавказской премией Грэмми», потому что в ней принимают участие музыканты из Азербайджана, Грузии и Армении, в этом году участвовала также Турция. Организаторы, которые отслеживают самые интересные музыкальные новинки данных стран, номинировали клип нашей группы на песню «Molotov kotleti» в категории «Video of the year»», - говорит О.Мусаев.

По словам музыканта, именно в этой из шести категорий победителя выбирали не с помощью жюри, а методом голосования, к которому мог приобщиться любой желающий. Иными словами, победа присуждалась участнику, набравшему наибольшее количество «лайков».

«Пока проходило голосование, мы неоднократно просили всех поддержать нас, учитывая, что на это ушло бы максимум 5 секунд. Но, как известно, людей сплотить непросто. Однако нам это удалось, и в результате буквально за последние часы мы вырвались вперед, собрали в общей сложности более двух тысяч голосов и заняли первое место. Хотим выразить огромную благодарность всему нашему народу, потому что это – наша общая победа», - говорит музыкант.

Также, по словам Орхана, организатор сказал участникам группы, что они будут закрывать церемонию награждения, и это очень порадовало наших соотечественников. Группа «DədəBaba» выступила на одном дыхании, испытав довольно сильные эмоции и исполнив четыре песни, последней из которых была патриотичная композиция «Mən azərbaycanlıyam».

Напомним, что творчество группы посвящено, в основном, социальным проблемам, поэтому многие слушатели могут узнать себя или свое окружение в их саркастических текстах. Петь весело о грустном – главное направление группы «DədəBaba», которая исполняет песни в самых различных музыкальных жанрах: рок, рок-н-ролл, регги, ска, панк, латино, метал и даже хип-хоп.

Лейла Мамедова

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